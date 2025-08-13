Hakimi tạo cú hích trong cuộc đua Quả bóng Vàng

Achraf Hakimi vừa bất ngờ nổi lên như một ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2025, sau khi được độc giả L’Équipe bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất thế giới”.

Kết quả này giúp hậu vệ Morocco vượt qua cả Ousmane Dembele - người đang được PSG dốc toàn lực vận động - và tài năng trẻ Lamine Yamal.

Phát biểu trên Canal+ France, Hakimi khẳng định: “Nếu có cơ hội giành Quả bóng Vàng, tôi nghĩ mình xứng đáng. Mùa giải vừa qua, tôi ghi bàn ở tứ kết, bán kết và chung kết Champions League - điều rất hiếm với một hậu vệ. Khi một hậu vệ làm được điều đó, anh ta xứng đáng hơn cả tiền đạo”.

Mùa trước, Hakimi trực tiếp góp dấu giày vào 27 bàn thắng (11 bàn, 16 kiến tạo) cho PSG, thi đấu đa năng và đặc biệt tỏa sáng ở Champions League. Thành tích này giúp anh góp mặt trong top 30 đề cử Quả bóng Vàng cùng tám đồng đội.

Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho Hakimi đang khiến PSG lo ngại. CLB sợ rằng việc chia phiếu giữa anh và Dembele sẽ tạo lợi thế cho Lamine Yamal trong cuộc bầu chọn ngày 22/9. Theo L’Équipe, PSG thậm chí đã yêu cầu Canal+ cắt bỏ đoạn Hakimi tự tin nói về khả năng đoạt giải, nhưng bị từ chối.

Tranh luận càng nóng hơn khi nhiều ý kiến cho rằng phát biểu của Hakimi có thể làm xáo trộn sự đoàn kết trong phòng thay đồ PSG. Trong khi đó, cộng đồng bóng đá châu Phi đang kỳ vọng anh sẽ trở thành cầu thủ thứ hai của lục địa đen, sau George Weah năm 1995, chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới.