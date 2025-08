Hakimi đối mặt nguy cơ tù giam vì cáo buộc hiếp dâm

Vụ việc đang gây chấn động giới bóng đá Pháp và đặt tương lai sự nghiệp của Hakimi trước nhiều dấu hỏi lớn.

Theo thông tin được Daily Mail dẫn lại từ báo chí Pháp, tòa án hình sự Nanterre (ngoại ô Paris) chính thức tuyên bố Hakimi sẽ bị đưa ra xét xử vì tội hiếp dâm, bất chấp việc cầu thủ này một mực phủ nhận cáo buộc và khẳng định có "sự đồng thuận" trong sự việc xảy ra vào tháng 2/2023. Nếu bị kết tội, Hakimi - hiện 26 tuổi - có thể phải đối mặt với mức án từ 10 năm tù giam.

Cáo buộc bắt nguồn từ lời khai của một phụ nữ 24 tuổi, người đệ đơn tố cáo Hakimi sau khi được cho là đã bị tấn công tình dục tại căn hộ của anh ở Boulogne-Billancourt. Cảnh sát cho biết nạn nhân và Hakimi quen nhau qua mạng xã hội và cô đã đến nhà riêng của anh trong tình trạng "không hoàn toàn tỉnh táo".

Các công tố viên thu thập bằng chứng và tiến hành điều tra kỹ lưỡng suốt gần một năm. Đến nay, họ cho rằng có đủ cơ sở để đưa vụ việc ra tòa. Điều đáng nói là phía Hakimi từ chối tham gia các cuộc đối chất trực tiếp với nguyên đơn, điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận Pháp.

Phía luật sư của Hakimi vẫn giữ lập trường bảo vệ thân chủ, khẳng định thân chủ mình “vô tội” và vụ kiện là “một âm mưu bôi nhọ nhằm trục lợi tài chính”. Tuy nhiên, việc tòa án quyết định truy tố cho thấy đây không còn là một vụ việc có thể dễ dàng khép lại bằng những phát ngôn truyền thông.

Ở tuổi 26, Hakimi đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Anh là một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới, từng thi đấu nổi bật trong màu áo Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter Milan và hiện tại là PSG. Anh cũng là biểu tượng bóng đá của Morocco - đội bóng đã gây chấn động tại World Cup 2022 với chiến tích vào tới bán kết.

Nếu bị kết tội, Hakimi không chỉ mất sự nghiệp mà còn có thể là hình ảnh, danh tiếng và vị thế trong lòng người hâm mộ - đặc biệt tại quê nhà Morocco, nơi anh từng được xem là “người hùng dân tộc”.

