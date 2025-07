Ở trận vừa qua, Hakimi đóng góp 1 kiến tạo cho Fabian Ruiz hoàn tất cú đúp ở phút 24. Ngôi sao người Morocco cũng là cầu thủ PSG tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất trước Real Madrid (3 lần).

Từ đầu giải, Hakimi đã ghi được 2 bàn thắng và góp 2 pha kiến tạo trong 4 trận đấu tại FIFA Club World Cup 2025. Khả năng tấn công ấn tượng và đóng góp vào lối chơi của Hakimi giúp PSG dễ dàng triển khai thế trận pressing ưa thích.

Trong khi đó, Mendes cũng có những thông số ấn tượng trước Real khi giành chiến thắng 100% trong các pha tắc bóng (3/3), 2 lần vượt qua đối thủ, giành chiến thắng 6/8 trong các pha tranh chấp và có 8 lần đoạt lại bóng từ đối thủ.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không tiếc lời khen Hakimi và Mendes. Một tài khoản viết: "PSG đang có 2 hậu vệ hay nhất thế giới". CĐV khác nhận xét: "Luis Enrique rất giỏi khi có thể khai thác Hakimi và Mendes". Người hâm mộ khác phân tích: "Hàng thủ chắp vá của Real Madrid chỉ biết chịu trận trước bộ đôi này".

Hakimi và Mendes tiến gần đến danh hiệu tiếp theo cùng PSG khi đội sẽ đá trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 gặp Chelsea vào rạng sáng 14/7.

