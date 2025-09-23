Vì sao Dembele thắng, Vinicius thua?

Rạng sáng 23/9 tại nhà hát Théâtre du Châtelet (Paris), Ousmane Dembele chính thức được xướng tên là chủ nhân Quả bóng vàng 2025.

Dembele giành Quả bóng vàng 2025.

Một khoảnh khắc mà ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó hình dung vài năm trước, khi sự nghiệp của anh vẫn chìm trong chấn thương, nghi ngờ và thất vọng.

Bản hợp ca mang tên “Ousmane, Quả bóng vàng”

Luis Enrique từng đùa rằng mình bị ám ảnh bởi một “bài hát trong đầu” - câu hát đơn giản nhưng ám ảnh: “Ousmane, Quả bóng vàng!”. Đó ban đầu chỉ là trò vui giữa các cầu thủ PSG khi Dembele bắt đầu lấy lại phong độ. Nhưng theo thời gian, nó trở thành khẩu hiệu, rồi hiện thực, khi Dembele khép lại mùa giải 2024/25 với 35 bàn, 16 kiến tạo và cú ăn ba lịch sử cùng PSG.

Trong đêm gala, câu hát ấy không còn là lời động viên, mà là tuyên ngôn cho một sự tái sinh: từ bản hợp đồng từng bị coi là “thảm họa” tại Barcelona, Dembele đã biến mình thành biểu tượng chiến thắng của Paris.

Năm ngoái, Real Madrid tẩy chay gala sau khi Vinicius Jr về nhì vì chia phiếu với Jude Bellingham và Dani Carvajal. PSG học trọn vẹn bài học ấy. Trong danh sách 30 ứng viên 2025, họ góp tới chín người, nhưng tất cả đồng lòng công khai ủng hộ Dembele. Hakimi, Vitinha, thậm chí cả những cái tên có thể cạnh tranh trực tiếp, đều thừa nhận anh là người xứng đáng nhất.

Sự thống nhất ấy mang lại lợi thế quyết định. Không còn cảnh chia rẽ, Paris đã trình làng một “ứng viên chung”, và cái tên đó giờ đã trở thành hiện thực: Dembele.

Màn trình diễn của Dembele ở mùa 2024/25 quá tuyệt vời.

Câu chuyện của Dembele đặc biệt ở chỗ: anh không phải thần đồng nở rộ sớm rồi thẳng tiến đến đỉnh cao. Ngược lại, anh trải qua nhiều năm bị xem là biểu tượng của thất bại: bản hợp đồng hơn 100 triệu euro mà Barcelona phải hối tiếc, cầu thủ liên tục ngồi ngoài vì chấn thương, cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách bán đi.

Nhưng khi chuyển sang PSG năm 2023, bước ngoặt xảy ra. Mbappe ra đi mở ra khoảng trống, và Luis Enrique trao cho Dembele vai trò trung tâm. Anh đáp lại bằng phong độ ổn định chưa từng có, vừa giữ được sự bùng nổ trong những pha rê dắt, vừa bổ sung sự hiệu quả ở khâu dứt điểm. Từ chỗ chưa bao giờ vượt mốc 10 bàn/mùa tại La Liga, Dembele bất ngờ bùng nổ với hơn ba chục bàn ở mùa giải đỉnh cao nhất sự nghiệp.

Sự công nhận vượt ngoài Paris

Không chỉ đồng đội, cả đối thủ cũng phải cúi đầu. Mbappe - người từng được mặc định là “kẻ kế thừa Messi và Ronaldo” - phải thừa nhận cách đây không lâu: “Ousmane giờ còn gần Quả bóng Vàng hơn tôi”. Câu nói ấy có lẽ chính xác hơn bao giờ hết.

Trong khi Vinicius và Real Madrid sa sút, Erling Haaland chưa thể tái hiện phong độ hủy diệt, còn Mohamed Salah dần chịu sức ép tuổi tác, thì Dembele nổi lên như một hiện tượng khó tin: kẻ tưởng chừng đã bị quên lãng nay lại là gương mặt tiêu biểu của bóng đá Pháp và PSG.

Dembele đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Quả bóng vàng vốn không chỉ là phần thưởng cho thống kê, mà còn là sự tôn vinh những câu chuyện đặc biệt. Dembele chiến thắng không đơn thuần vì số bàn thắng, mà vì hành trình từ vực sâu trở lại đỉnh cao. Anh biến sự hoài nghi thành niềm tin, sự chỉ trích thành sự công nhận, và thất bại thành huyền thoại.

Trong lịch sử, có những Quả bóng vàng được nhớ mãi không phải vì họ là người giỏi nhất về con số, mà vì họ viết nên một câu chuyện vượt thời gian. Luka Modric năm 2018, Fabio Cannavaro năm 2006 là ví dụ. Giờ, Ousmane Dembele 2025 cũng nằm trong số đó.

Rạng sáng 23/9, khi ánh đèn Paris soi rọi chiếc cúp vàng danh giá trong tay Dembele, không chỉ PSG, mà cả thế giới bóng đá chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Quả bóng bàng 2025 không chỉ gọi tên Ousmane Dembele, mà còn gọi tên một hành trình tái sinh kỳ diệu, một minh chứng cho niềm tin rằng trong bóng đá, không có gì là không thể.