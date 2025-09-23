Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biểu cảm gây sốt của Raphinha khi Dembele giành Quả bóng vàng

  • Thứ ba, 23/9/2025 08:55 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Khi Ousmane Dembele được xướng tên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025, Raphinha ngồi lặng lẽ giữa khán phòng, nở nụ cười rạng rỡ và vỗ tay chúc mừng đồng nghiệp.

Raphinha nở nụ cười tươi chúc mừng Dembele.

Raphinha trải qua năm thi đấu hay nhất sự nghiệp, cán đích ở vị trí thứ 5 trong cuộc đua cá nhân danh giá nhất hành tinh. Lẽ ra anh có thể tiếc nuối, thậm chí thất vọng. Nhưng tiền đạo Barcelona chọn cách bày tỏ sự tôn trọng dành cho Dembele - người cũng từng chịu muôn vàn chỉ trích, bị coi là bản hợp đồng thất bại nhưng vươn mình để đứng trên đỉnh cao bóng đá.

Nụ cười ấy không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là minh chứng cho tinh thần thể thao, sự đồng cảm giữa hai cầu thủ có cùng hành trình vượt khó. Trong thế giới bóng đá, nơi ganh đua và cái tôi thường lấn át, hình ảnh của Raphinha lập tức gây chú ý.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao cùng khát khao chiến đấu, Raphinha hoàn toàn có thể mơ đến ngày chạm tay vào Quả bóng vàng. Nhưng cho đến lúc đó, nụ cười ở đêm gala Paris sẽ vẫn là điểm nhấn khó quên đối với Raphinha.

Trong mùa 2024/25, Raphinha chơi xuất sắc khi ghi 38 bàn và có 23 kiến tạo sau 66 trận đấu. Dù vậy, Raphinha chỉ xếp hạng 5 trong cuộc đua QBV 2025, sau Ousmane Dembele (PSG, hạng 1), Lamine Yamal (Barcelona, hạng 2), Vitinha (PSG, hạng 3) và Mohamed Salah (Liverpool, hạng 4).

Điều này tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt. Cả Neymar và Vinicius đều từng bị đánh giá thấp hơn kỳ vọng, và trường hợp của Raphinha tiếp tục làm dấy lên nghi ngờ về một “thành kiến” đối với các ngôi sao đến từ Brazil.

Minh Nghi

