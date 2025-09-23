Vinicius thành tâm điểm chế nhạo

Trong khi Ousmane Dembele được tôn vinh với danh hiệu Quả bóng vàng 2025, Vinicius Junior lại bị chế nhạo sau thất bại ở giải thưởng năm nay.

Vinicius bị bỏ xa trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, Real Betis gửi lời chúc mừng đến Dembele kèm thông điệp: “Admin farei 10x se for precisa. Eles não estão preparadas” (tạm dịch: “Quản trị viên của CLB sẽ nỗ lực làm việc gấp 10 lần nếu cần. Họ chưa sẵn sàng thấy điều này đâu”).

Câu nói này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến phát biểu gây tranh cãi của Vinicius hồi năm 2024, khi anh chỉ về nhì sau Rodri trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Sau thất bại, Vinicius từng mạnh miệng tuyên bố: “Tôi sẽ đáp trả gấp 10 lần, họ sẽ không sẵn sàng cho điều này đâu”. Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như mong muốn của tiền đạo người Brazil.

Theo công bố từ France Football, Vinicius chỉ xếp hạng 16 trong danh sách Quả bóng vàng 2025 - tụt xa so với vị thế của anh một năm trước. Đây rõ ràng là bước lùi lớn trong sự nghiệp của ngôi sao 25 tuổi.

Mùa giải 2024/25, Vinicius ghi 25 bàn trên mọi đấu trường, một con số không quá tệ nhưng kém xa kỳ vọng đặt vào anh. Hơn nữa, bộ sưu tập danh hiệu của cầu thủ này chỉ dừng lại ở chiếc Siêu cúp châu Âu, không đủ sức nặng để cạnh tranh với những ứng viên khác.

Sự thất thế của Vinicius phản ánh phần nào hình ảnh Real Madrid tại gala Quả bóng vàng năm nay. Kylian Mbappe, ngôi sao sáng giá nhất của CLB, cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 6. Tập thể “Los Blancos” cũng không cử đại diện đến dự gala trao giải rạng sáng 23/9.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.