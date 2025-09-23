Bước ngoặt giúp Dembele giành Quả bóng vàng

Từng bị xem là cầu thủ chỉ biết phô diễn kỹ thuật, Ousmane Dembele lột xác ngoạn mục trong vai trò số 9 ảo tại PSG, bùng nổ với 35 bàn thắng và cú ăn bốn lịch sử để bước lên đỉnh thế giới, giành Quả bóng Vàng 2025.

Trong suốt nhiều năm, Ousmane Dembele được nhớ đến như một kẻ mộng mơ trên sân cỏ - một cầu thủ sống bằng cảm hứng, say mê những pha đảo chân và cú nước rút hơn là việc kết liễu đối thủ bằng bàn thắng. Nhưng rạng sáng 23/9/2025 tại nhà hát Châtelet, Paris, chàng trai ấy bước lên bục cao nhất, nhận Quả bóng vàng từ tay Ronaldinho, để khẳng định rằng hành trình đầy thăng trầm của mình cuối cùng cũng chạm tới đỉnh thế giới.

Khi “rê bóng” từng quan trọng hơn bàn thắng

“Không chỉ bàn thắng mới tạo nên giá trị”, Dembele từng khẳng định trên L’Equipe vào năm 2023, khi thành tích ghi bàn của anh vẫn khá khiêm tốn. Với anh, ưu tiên luôn là những cú đi bóng khiến khán giả phải trầm trồ, còn bàn thắng chỉ đứng ở vị trí thứ hai.

Thống kê khi ấy chẳng biết nói dối: suốt từ sau mùa ra mắt ở Rennes 2015/16 với 12 bàn, Dembele chưa từng chạm mốc hai con số tại giải VĐQG. Trên mọi đấu trường, con số cao nhất anh có được cũng chỉ là 14 bàn cho Barcelona mùa 2018/19. Người ta từng nghĩ Dembele sinh ra để làm “người diễn trò”, không phải “kẻ kết liễu”.

Mọi chuyện thay đổi chóng mặt kể từ khi HLV Luis Enrique quyết định thử nghiệm anh ở vai trò số 9 ảo giữa mùa trước. PSG khi ấy cần lấp khoảng trống khổng lồ do Kylian Mbappe để lại. Sau vài phép thử bất thành với Gonçalo Ramos, Kolo Muani, Asensio hay Lee Kang-in, Enrique mạo hiểm trao niềm tin cho Dembele.

Kết quả? Một cơn bùng nổ chưa từng có: 27 bàn trong 22 trận, kết thúc mùa giải với 35 bàn thắng trên mọi đấu trường - gần bằng toàn bộ 6 năm ở Barcelona cộng lại. PSG đoạt cú ăn bốn lịch sử, còn Dembele bước ra ánh sáng như thể tìm thấy chính mình.

Dembele bật khóc khi giành Quả bóng vàng 2025.

Điều thú vị là các bàn thắng của Dembele không còn đến từ những cú sút xa cháy lưới hay pha solo ngoạn mục. Anh bắt đầu ghi những bàn rất… bình thường: đệm bóng cận thành, chớp thời cơ trong vòng cấm, những cú dứt điểm một chạm tưởng chừng đơn giản.

“Trước đây tôi đá cánh, muốn ghi bàn phải vượt qua ba, bốn người. Giờ làm trung phong, chỉ cần một chạm để kết thúc”, Dembele chia sẻ sau cú hat-trick vào lưới Brest. Từ chỗ thích phô diễn, anh học cách tiết chế, chọn vị trí và đặt lòng chuẩn xác. Đó chính là bước ngoặt biến một nghệ sĩ sân cỏ thành sát thủ thực thụ.

Đỉnh cao phong độ giúp Dembele trở thành vũ khí hủy diệt tại Champions League. Anh ghi bàn quan trọng trước Liverpool, Arsenal, lập cú hat-trick lịch sử ở các trận liên tiếp với Stuttgart và Brest, rồi kiến tạo hàng loạt ở vòng knock-out. Trong trận chung kết thắng Inter 5-0, dấu ấn lớn nhất của anh không chỉ là các pha kiến tạo, mà còn là hình ảnh đôi mắt rực lửa, luôn sẵn sàng lao lên pressing từ… quả phát bóng của đối thủ.

“Tôi nghĩ tiền đạo không được phép ăn gian. Phải luôn nỗ lực, cả khi phòng ngự lẫn tấn công”, anh nói. Từ một cầu thủ từng bị chỉ trích là ngẫu hứng, vô kỷ luật, Dembele trở thành tấm gương về tinh thần tập thể.

Từ “cầu thủ tiềm năng” đến thủ lĩnh PSG

Trong phòng thay đồ PSG, Dembele được gọi là “người anh lớn”. Tân binh trẻ Doue xem anh như người dẫn đường, còn Vitinha gọi anh là “thủ lĩnh bằng hành động”. Với Joao Neves, anh không chỉ là siêu sao sân cỏ mà còn là người bạn vui tính, luôn mang lại năng lượng tích cực.

Sự thay đổi ấy đến từ việc Enrique yêu cầu anh làm tấm gương cho thế hệ kế tiếp. Không còn là kẻ mộng mơ, Dembele biến mình thành “tiền đạo toàn diện”, vừa ghi bàn, vừa pressing, vừa kiến tạo.

Chiến thắng của Dembele là hoàn toàn xứng đáng.

Chiến thắng của Dembele càng thêm rõ ràng khi các ứng viên khác đều thiếu mảnh ghép quyết định. Lamine Yamal bùng nổ ở Barca nhưng không vô địch Champions League. Salah chơi thăng hoa nhưng Liverpool gục ngã sớm. Mbappe ghi 44 bàn cho Real nhưng chỉ giành vài danh hiệu nhỏ. Haaland lần đầu trắng tay cùng Man City. Còn các gương mặt từng lọt top 3 như Rodri, Vinicius, Bellingham đều sa sút hoặc chấn thương.

Trong bức tranh ấy, Dembele tỏa sáng rực rỡ, là ngôi sao số một của đội bóng số một châu Âu.

Từ Rennes - cậu bé thiên tài không biết chân nào thuận; sang Dortmund - ngôi sao nổi loạn đình công để ra đi; đến Barcelona - bản hợp đồng bom tấn bị coi là “bom xịt” vì chấn thương liên miên. Dembele từng trải qua tất cả những định kiến nặng nề nhất.

Nhưng tại PSG, anh tìm thấy sự trưởng thành: biết giữ gìn thể lực, biết kỷ luật, biết gánh vác trách nhiệm. Và cuối cùng, anh trở thành Quả bóng vàng - cầu thủ xuất sắc thế giới năm 2025.

Quả bóng vàng của Dembele không chỉ là phần thưởng cho một mùa giải bùng nổ, mà còn là minh chứng cho hành trình tự hoàn thiện của một cầu thủ từng bị xem là “nghệ sĩ nửa vời”. Từ chỗ chỉ muốn khán giả nhớ đến những pha rê dắt, giờ đây Dembélé được cả thế giới tôn vinh như hình mẫu của sự kiên trì và lột xác.

Trong bóng đá, đôi khi không phải những tài năng “thiên bẩm” mới chạm tới đỉnh cao, mà chính là những người dám thay đổi bản thân đúng lúc. Và Ousmane Dembele chính là minh chứng sống động nhất cho chân lý ấy.