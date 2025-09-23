Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc xúc động khi Dembele giành Quả bóng vàng

  • Thứ ba, 23/9/2025 04:43 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Ngôi sao của PSG bật khóc và được mẹ lên động viên sau khi giành Quả bóng vàng vào rạng sáng 23/9.

Dembele bật khóc.

"Những gì tôi vừa trải qua thật phi thường. Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao", Dembele phát biểu trên bục nhận giải Cầu thủ nam xuất sắc từ France Football.

"Giải thưởng này đến sau một năm tuyệt vời cùng PSG. Tôi tự hào về những gì mình làm trong sự nghiệp. Trước đó, tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu giành Quả bóng vàng, nhưng tôi làm được vào hôm nay", Dembele bật khóc, đồng thời cảm ơn gia đình, những người luôn ở bên anh vào khoảng thời gian khó khăn nhất.

"Quả bóng vàng luôn là một giải thưởng đặc biệt. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này", ngôi sao của PSG khép lại bài phát biểu.

Dembele trở thành cầu thủ người Pháp thứ 6 trong lịch sử nhận được vinh dự này, sau Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane và Karim Benzema. Ngoài ra, anh cũng mang về phòng truyền thống của PSG Quả bóng vàng thứ 2, sau Lionel Messi.

2024/25 là mùa giải phi thường của Dembele.Tiền đạo này ghi 35 bàn thắng, có thêm 16 pha kiến ​​tạo. Màn trình diễn của cựu sao Barcelona giúp PSG giành chức vô địch Champions League, Ligue 1, cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp và Siêu cúp châu Âu.

Trước đó, Dembele giành được giải thưởng cầu thủ hay nhất năm của Ligue 1, cũng như có tên trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Thành tích này đạt được sau khi anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu với 21 bàn thắng sau 29 trận.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.

