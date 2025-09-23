Raphinha chịu bất công ở Quả bóng vàng

Mùa giải 2024/25 chứng kiến phong độ bùng nổ của Raphinha, và việc anh không lọt vào top 3 đề cử Quả bóng vàng (Ballon d’Or) 2025 gây ra tranh cãi lớn.

Với những thống kê ấn tượng và danh hiệu đạt được, sự vắng mặt của Raphinha trong nhóm 3 người dẫn đầu QBV 2025 được truyền thông Brazil xem như một “sự sỉ nhục” và đặt ra nghi vấn về định kiến đối với bóng đá xứ sở samba.

Trong mùa giải vừa qua, Raphinha thể hiện phong độ xuất sắc khi ghi 38 bàn thắng và 23 kiến tạo sau 66 trận đấu, những con số ấn tượng cho một cầu thủ chạy cánh. Dù có một mùa giải vượt trội, Raphinha chỉ được xếp hạng thứ 5 trong danh sách QBV 2025, sau Ousmane Dembele (PSG, hạng 1), Lamine Yamal (Barcelona, hạng 2), Vitinha (PSG, hạng 3) và Mohamed Salah (Liverpool, hạng 4).

Điều này làm dấy lên những tranh luận gay gắt, với nhiều ý kiến cho rằng có âm mưu nhắm vào các cầu thủ Brazil trong những năm gần đây. Theo Globo, năm 2020, Neymar dù gây ấn tượng cùng PSG, chỉ được xếp hạng thứ 9 trong danh sách cuối cùng của Ballon d’Or.

Năm 2024, Vinícius Junior dù được xem là ứng viên sáng giá nhất với vai trò quyết định trong chức vô địch La Liga và Champions League của Real Madrid, lại chỉ về thứ 2, thua Rodri của Manchester City với cách biệt sít sao.

Raphinha được kỳ vọng nằm trong top 3 Ballon d’Or.

Việc Raphinha bị “bỏ rơi” trong top 3 QBV 2025 làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn Brazil. Nhiều người hâm mộ Brazil cho rằng hệ thống bình chọn, do 100 nhà báo quốc tế thực hiện dưới sự tổ chức của France Football và UEFA, có thể đang bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoài chuyên môn, như khuynh hướng ưu ái các cầu thủ từ những nền bóng đá khác hoặc các câu lạc bộ có sức ảnh hưởng lớn hơn.

Thành tích của Raphinha, đặc biệt tại Champions League - nơi anh không chỉ dẫn đầu về bàn thắng và kiến tạo mà còn phá kỷ lục ghi bàn - được xem là bằng chứng không thể chối cãi cho tài năng và tầm ảnh hưởng của anh.

Tuy nhiên, việc anh bị xếp sau các đối thủ như Vitinha hay Salah khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính công bằng của giải thưởng. Sự bất mãn này càng được củng cố khi nhìn vào lịch sử gần đây của các cầu thủ Brazil tại Ballon d’Or.

Cả Neymar và Vinicius đều từng bị đánh giá thấp hơn kỳ vọng, và trường hợp của Raphinha tiếp tục làm dấy lên nghi ngờ về một “thành kiến” đối với các ngôi sao đến từ Brazil.