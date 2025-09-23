Yamal bị la ó

Đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2025 tại Nhà hát Chatelet (Pháp) trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi chiến thắng của Ousmane Dembele, mà còn bởi hình ảnh hỗn loạn bên ngoài sân khấu.

CĐV tại Pháp la ó Yamal. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng của Dembele ngay trên đất Pháp tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt cả trong lẫn ngoài sân khấu của nhà hát Chatelet. Trái ngược sự hân hoan dành cho Dembele, CĐV Pháp phản ứng mạnh mẽ hướng đến vị trí của Lamine Yamal, đối thủ của Dembele trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025.

Những tiếng la ó nhắm vào Yamal và cả phái đoàn Barcelona khi họ rời nhà hát. Một số CĐV quá khích thậm chí còn chen lấn, xô đẩy rào chắn với ý định vượt qua hàng rào an ninh, nhưng nỗ lực này đã bị cảnh sát Pháp ngăn chặn.

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn xảy ra khi Dembele rời khỏi nhà hát cùng danh hiệu Quả bóng vàng trong tay. Anh cùng dàn khách mời nổi tiếng được hộ tống bởi lực lượng an ninh để ra về.

Riêng Dembele tiến về khu vực tập trung đông đảo CĐV Paris. Những người hâm mộ này chờ đợi hàng giờ đồng hồ bên ngoài nhà hát Chatelet để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của tiền đạo 28 tuổi.

Nhiều CĐV Pháp đốt pháo sáng để ăn mừng, sau khi Dembele giơ cao Quả bóng vàng kèm nụ cười hạnh phúc. Hành động này tạo nên bầu không khí sôi động trước nhà hát Chatelet, buộc lực lượng cảnh sát và an ninh sự kiện phải tập trung tối đa để giữ trật tự.

Dù không có sự cố nghiêm trọng xảy ra, cảnh tượng chen lấn tạo nên khoảnh khắc căng thẳng và hỗn loạn ngay trước nhà hát.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.