Dembele thắng áp đảo ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng

Rạng sáng 23/9, Ousmane Dembele được xướng tên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2025 ở gala trao giải tại nhà hát Chatelet, Paris.

Vincent Garcia, tổng biên tập France Football, có những chia sẻ đáng chú ý trên sóng truyền hình L’Équipe sau đêm gala Quả bóng vàng 2025. Theo ông, chiến thắng của Ousmane Dembele không chỉ xứng đáng mà còn là một màn áp đảo tuyệt đối, trải dài trên mọi châu lục.

“Không có sự cạnh tranh nào cả”, Garcia nhấn mạnh. “Nếu phải miêu tả, thì sự thật là không có đối thủ. Ousmane giành chiến thắng với cách biệt lớn. Anh nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các giám khảo Quả bóng vàng. Đây là một chủ nhân Quả bóng vàng rõ ràng và không thể nhầm lẫn”.

Những con số chi tiết sẽ chỉ được tiết lộ trong ấn phẩm đặc biệt của France Football phát hành vào ngày 27/9, nhưng Garcia hé lộ phần nào bức tranh toàn cảnh: từ châu Phi, châu Âu, Nam Mỹ cho đến Bắc Mỹ, Dembele đều nhận phiếu bầu áp đảo. Kết quả này biến lễ trao giải năm nay thành một cuộc đua chỉ mang tính hình thức, khi khoảng cách quá rõ ràng giữa Dembele và các đối thủ còn lại.

Thực tế, mùa giải 2024/25 hoàn hảo của Dembélé trong màu áo PSG - với cú ăn bốn lịch sử (Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Champions League) và phong độ chói sáng - định hình gần như chắc chắn chiến thắng cho anh. Nếu Lamine Yamal được xem là đối thủ lớn nhất, thì những gì Garcia tiết lộ chứng minh ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha chỉ đơn thuần đóng vai “kẻ bám đuổi”.

Việc Dembele lần đầu tiên giành Quả bóng Vàng không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ từ cộng đồng giám khảo toàn cầu: bóng đá ngẫu hứng, bùng nổ và hiệu quả vẫn có chỗ đứng giữa thời đại của chiến thuật và công nghệ. Và chiến thắng áp đảo trên mọi châu lục chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thừa nhận ấy.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.