Nghịch lý Quả bóng vàng gọi tên Mbappe

44 bàn thắng trong mùa đầu khoác áo Real Madrid, thêm Chiếc giày Vàng châu Âu, nhưng Mbappe vẫn không được xướng tên tại gala Quả bóng vàng. Nghịch lý nào đang kìm chân anh?

Mbappe vẫn chưa chạm tay vào Quả bóng vàng.

Ở tuổi 26, Kylian Mbappe đã có một sự nghiệp lẫy lừng: vô địch World Cup 2018, á quân World Cup 2022, vô địch Nations League, nhiều danh hiệu quốc nội cùng PSG và mùa ra mắt Real Madrid 2024/25 với 44 bàn thắng, kèm cả Pichichi lẫn Chiếc giày Vàng châu Âu. Thế nhưng, khi ánh đèn rực sáng tại nhà hát Théâtre du Châtelet, Paris, để vinh danh Quả bóng Vàng 2025, người được xướng tên không phải Mbappé, mà là Ousmane Dembélé.

Một nghịch lý hiển hiện: một siêu sao hội tụ tốc độ, kỹ thuật, bản năng săn bàn và sức hút toàn cầu vẫn chưa thể chạm tay vào phần thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới.

Chuẩn mực khắt khe của Quả bóng Vàng

Khác với các giải thưởng thuần thống kê, Quả bóng Vàng thường gắn liền với thành công tập thể. Lionel Messi đăng quang năm 2022 cùng chức vô địch World Cup, Luka Modric được vinh danh 2018 sau kỳ tích cùng Croatia, Cristiano Ronaldo nhiều lần chiến thắng nhờ Champions League.

Mbappe, dù duy trì phong độ ghi bàn ổn định ở mức siêu hạng, lại thường thiếu cú hích định mệnh. Mùa 2024/25 là ví dụ rõ nét: Real Madrid không vô địch La Liga, cũng không chạm tay vào Champions League. Anh ghi bàn đều đặn, nhưng chưa tạo ra dấu ấn mang tính định đoạt trong những trận cầu lớn. Ngược lại, Dembele bùng nổ cùng PSG ở Champions League - sự khác biệt khiến lá phiếu nghiêng về phía cầu thủ đồng hương.

Mbappe được kỳ vọng kế thừa Ronaldo-Messi, trở thành ngôi sao thống trị thế giới bóng đá.

Mbappe còn là nạn nhân của chính sự ổn định. Từ năm 19 tuổi, anh ghi bàn ở chung kết World Cup và liên tục chinh phục Ligue 1. Việc ghi 30-40 bàn/mùa trở thành điều quen thuộc, đến mức công chúng không còn bất ngờ.

Trong khi đó, sự hồi sinh của Dembele sau nhiều năm bị hoài nghi hay sự nổi bật của Lamine Yamal ở tuổi 18 lại tạo nên câu chuyện mới mẻ. Ở Quả bóng vàng, tính đột phá đôi khi mang giá trị thuyết phục hơn cả con số khô khan - và ở khía cạnh này, Mbappe thất thế.

Quả bóng vàng cũng luôn gắn với một “câu chuyện” đặc biệt. Mbappe từng suýt có nó ở World Cup 2022 khi lập hat-trick trong trận chung kết, nhưng Argentina của Messi mới là nhân vật chính. Năm 2025, kịch bản lặp lại: Mbappe bùng nổ tại Madrid nhưng thiếu danh hiệu lớn, còn Dembele lại có hành trình “tái sinh” thuyết phục.

Gánh nặng kỳ vọng

Ngay từ Monaco, Mbappe được gọi là “người kế vị Messi-Ronaldo”. Chính kỳ vọng khổng lồ ấy khiến mọi thành tích dường như chưa đủ. Với bất kỳ cầu thủ nào khác, 44 bàn trong mùa đầu ở Real Madrid sẽ là chiến tích số một; với Mbappe, nó lại được coi như điều hiển nhiên.

Messi và Ronaldo không chỉ bùng nổ cá nhân, họ còn biết cách để lại dấu ấn trong khoảnh khắc lớn. Messi 2009 cùng Champions League, Ronaldo 2008 với cú đúp Premier League và Champions League. Họ tỏa sáng ở chung kết, trở thành biểu tượng của những mùa giải lịch sử.

Song, ở tuổi 26, Mbappe vẫn còn thiếu cú hích quan trọng để giành Quả bóng vàng.

Mbappe thì khác. Dù đều đặn ghi bàn, anh chưa có “trận đấu biểu tượng” ở cấp CLB - một màn trình diễn để đời trong chung kết Champions League hay Euro. Ngay cả cú hat-trick ở chung kết World Cup 2022, tiền đạo này vẫn bị che mờ bởi câu chuyện Messi nâng cúp vàng.

Dù thất bại ở Quả bóng vàng 2025, con đường phía trước vẫn trải dài. Ở tuổi 26, Mbappe bước vào giai đoạn sung mãn nhất. Anh khoác áo Real Madrid - đội bóng giàu bản lĩnh Champions League. Chỉ cần một mùa giải trọn vẹn với danh hiệu lớn, Mbappe sẽ có câu chuyện đủ sức thuyết phục để thâu tóm Quả bóng vàng.

Mbappe chưa giành Quả bóng vàng không phải vì thiếu tài năng, mà vì sự khắc nghiệt của tiêu chí bầu chọn, cái duyên chưa đến đúng thời điểm, cùng gánh nặng từ những kỳ vọng khổng lồ. Anh là nghịch lý sống động: càng ổn định ở đỉnh cao, càng dễ bị coi thường giá trị.

Nhưng bóng đá vẫn đang chờ khoảnh khắc của riêng Mbappe - ngày cái tên anh được xướng lên như chủ nhân Quả bóng vàng, để khép lại hành trình dài của một siêu sao sinh ra cho ngai vàng. Mùa 2025/26, tiền đạo người Pháp ghi 7 bàn sau 6 trận trên tất cả mặt trận - một cú đề-pa hoàn hảo cho chặng đua Quả bóng vàng năm sau.

Sau gala Quả bóng vàng 2025, cha của Lamine Yamal nói rằng: "Mùa giải năm sau sẽ là của chúng tôi" - kỳ vọng rằng chân sút thuộc Barcelona sẽ bùng nổ hơn để lấy lại những gì thuộc về mình. Song, Yamal đừng quên rằng thế giới bóng đá vẫn còn Mbappe đang chơi rất hay. 2026 lại diễn ra vòng chung kết World Cup, sự kiện lớn chắc chắn tiền đạo người Pháp sẽ cống hiến hết mình.

Ngày 23/9, Dembele giành chiến thắng ở gala Quả bóng vàng. Mbappe không có mặt ở đó, nhưng vẫn chúc mừng đồng hương. Với cựu sao PSG, anh không né tránh vì thất bại, mà bởi muốn âm thầm tập trung cho thứ cao hơn. Một mùa giải thâu tóm tất cả danh hiệu.