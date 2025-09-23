Matthaus đưa bạn gái kém 38 tuổi dự gala Quả bóng vàng

Huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus gây chú ý khi xuất hiện ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 tại Paris cùng bạn gái 26 tuổi Theresa Sommer.

Matthaus rạng rỡ bên bạn gái tại gala Quả bóng vàng 2025.

Ở tuổi 64, cựu đội trưởng tuyển Đức và nhà vô địch World Cup 1990 vẫn khiến truyền thông phải dõi theo bởi đời sống tình cảm nhiều biến động. Rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội), ông sánh bước cùng bạn gái kém 38 tuổi trên thảm đỏ nhà hát Chatelet, nơi diễn ra gala Quả bóng Vàng.

Sommer từng được bắt gặp ở cạnh bên Matthaus nhiều lần trong năm nay. Cặp đôi lần đầu xuất hiện công khai vào tháng 4, khi cùng dự một giải trượt tuyết tại Ischgl (Áo). Sau đó, họ tiếp tục được nhìn thấy trên khán đài Allianz Arena ở Munich trong loạt trận Nations League, hay thậm chí ngồi chung xe đến một sự kiện giải trí.

Sự đồng hành liên tục này khiến dư luận tin rằng Matthaus và Sommer thực sự là một đôi, dù trước đó cả hai đều kín tiếng. Hình ảnh tình tứ tại gala Quả bóng vàng được xem như lời xác nhận từ chính huyền thoại người Đức.

Sommer là người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô gái 26 tuổi từng theo học ngành kinh tế – quản trị tại King’s College (London) và tâm lý học tại Đại học Durham.

Huyền thoại người Đức và bạn gái thường xuyên xuất hiện công khai trong năm 2025.

Cuộc đời ngoài sân cỏ của Matthaus gắn liền với nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Ông kết hôn lần đầu với Silvia năm 1981, có hai con gái nhưng ly hôn năm 1992. Sau đó, Matthaus gắn bó với người mẫu Lolita Morena, sinh thêm con trai và cưới nhau năm 1994, song chia tay 5 năm sau.

Cuộc hôn nhân thứ 3 với nữ doanh nhân Serbia Marijana Colic cũng kết thúc tranh cãi năm 2007, sau khi ông công khai hẹn hò người mẫu Ukraine Kristina Liliana Chudinova. Ông cưới Chudinova tại Las Vegas năm 2008, nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài chưa đầy hai năm.

Lần thứ 5, Matthaus kết hôn với Anastasia Klimko năm 2014, có thêm một con trai. Cuộc hôn nhân cũng tan vỡ năm 2021. Dù từng tái hợp tại Oktoberfest 2023, cuối cùng ông xuất hiện công khai bên Theresa Sommer, khép lại mọi đồn đoán về việc nối lại tình xưa với vợ cũ.

Dù đời tư nhiều sóng gió, Matthaus vẫn là một trong những danh thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ông từng giành Quả bóng vàng, vô địch World Cup 1990 và có hơn 400 lần ra sân cho Bayern Munich.