Mbappe biến thành 'Dembele phiên bản Quả bóng vàng'

Kylian Mbappe lột xác dưới bàn tay Xabi Alonso, từ sát thủ thuần ghi bàn dần chuyển hóa thành phiên bản toàn diện kiểu Ousmane Dembe khi sẵn sàng pressing và thu hồi bóng.

Mbappe lao về đuổi bóng thời điểm Real dẫn Espanyol 2-0.

Mbappe đang cho thấy sự lột xác ngoạn mục tại Real Madrid dưới sự chỉ bảo của HLV Xabi Alonso. Nếu mùa trước anh thường bị chỉ trích vì lười hỗ trợ phòng ngự, thì nay số liệu thống kê cho thấy tiền đạo người Pháp thay đổi rõ rệt.

Chỉ sau 6 vòng La Liga 2025/26, Mbappe có tới 15 lần thu hồi bóng, trung bình 2,5 lần/trận, gấp đôi mùa 2024/25 (1,06 lần/trận). Trận thắng Espanyol hôm 20/9, anh khiến cả Bernabeu đứng dậy vỗ tay khi lao về nửa sân nhà cắt bóng, thời điểm Real dẫn 2-0 phút 73. Đó là hình ảnh mới mà Alonso muốn thấy, một Mbappe toàn diện, không chỉ ghi bàn mà còn sẵn sàng pressing, phòng ngự.

Hôm 25/8, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Mbappe chăm chú đứng ở rìa vòng cấm, chuẩn bị cho tình huống pressing khiến cộng đồng bóng đá phát sốt. Đó là khoảnh khắc xuất hiện trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Real Oviedo.

Một người dùng X đăng tải đoạn video kèm dòng chú thích: "Ôi Chúa ơi, anh ấy hoàn toàn nhập tâm. Những giờ phút kinh hoàng đang tới. Đây là một Mbappe hoàn toàn khác".

Sự thay đổi của Mbappe gợi nhớ tới Ousmane Dembele. Cựu sao Barcelona thường xuyên hành động như vậy trong mùa giải 2024/25 thăng hoa cùng PSG, tạo tiền đề cho chiến thắng ở cuộc đua Quả bóng vàng 2025.

Những hành động của Mbappe hay Dembele là khía cạnh quan trọng trong bóng đá đỉnh cao hiện đại. Ở đó, sức mạnh tinh thần và quyết tâm của cầu thủ có thể tác động lớn đến tâm lý toàn đội, đồng thời khiến đối thủ chùn bước.

Khoảnh khắc chăm chú chuẩn bị pressing của Mbappe.

Song hành với sự thay đổi ấy, hiệu suất ghi bàn của Mbappe vẫn ở mức siêu hạng. Anh có 9 bàn sau 7 trận đầu mùa, nâng tổng thành tích cho Real Madrid lên 53 bàn trong 66 trận.

Ở La Liga, Mbappe dẫn đầu hàng loạt chỉ số như ghi nhiều bàn nhất (7), xG cao nhất (6,1), sút nhiều nhất (34), hành động tạo cơ hội dứt điểm nhiều nhất (48), qua người thành công nhiều nhất (22). Anh còn đứng nhì về số đường chuyền quyết định, chỉ sau đồng đội Arda Guler.

Ngay cả điểm yếu từng bị phê phán, khả năng đá penalty, cũng được Mbappe cải thiện. Nếu mùa trước cựu sao PSG 3 lần hỏng ăn, thì mùa này anh thực hiện thành công cả 4 quả, trong đó có cú Panenka lạnh lùng vào lưới Levante hôm 24/9.

HLV Alonso nhận xét ngắn gọn: "Bạn thấy rồi đấy, Mbappe hiểu bóng đá và chấp nhận thay đổi vì đội bóng". Khi Real chuẩn bị bước vào chuỗi trận căng thẳng gặp Atletico Madrid, Juventus, Barcelona, Liverpool và Man City, sự toàn diện của Mbappe sẽ là chìa khóa quyết định tham vọng của "Los Blancos".

Mbappe ghi vô số bàn thắng để đời, giành nhiều danh hiệu cao quý, nhưng những chi tiết nhỏ kể trên mới là lời khẳng định đanh thép nhất. Anh thay đổi để chinh phục thử thách. Người hâm mộ Real có lẽ cũng hân hoan khi chứng kiến "bản cập nhật" nguy hiểm của ngôi sao người Pháp.

Chừng 2 năm trước, nếu ai đó nói Mbappe phải học hỏi Dembele, hẳn sẽ bị đem ra làm trò cười. Nhưng bóng đá luôn xoay vần. Giờ đây, Mbappe đi theo con đường của Dembele, sẵn sàng cho một mùa giải bước ngoặt, đưa anh tiến gần hơn tới giấc mơ chạm tay vào Quả bóng vàng.

Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng gói gọn cả sự thay đổi. Mbappe lạnh lùng, quyết liệt và đầy khát vọng chiến thắng. 7 trận, 9 bàn - ngôi sao người Pháp sớm cho thấy sự bùng nổ ngay từ đầu mùa.