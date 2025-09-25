Premier League dậy sóng vì Vinicius

Cầu thủ sinh năm 2000 được cho là sẵn sàng thử sức ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Vinicius tính đường rời Real.

Theo TBR Football, Arsenal và Liverpool nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm dành cho Vinicius. Cả hai câu lạc bộ Anh đều được thông báo rằng chân sút sinh năm 2000 có thể xem xét một bến đỗ mới nếu không đạt thỏa thuận với Real Madrid. Man City nhiều khả năng cũng sẽ không ngồi im.

Liverpool coi Vinicius là mảnh ghép hoàn hảo để kết hợp cùng Mohamed Salah, Florian Wirtz và Alexander Isak. Trong khi đó, Arsenal xem cựu cầu thủ Flamengo như sự nâng cấp hoàn hảo cho những cái tên có phong độ không ổn định như Leandro Trossard hoặc Gabriel Martinelli.

Vinicius hiện còn hợp đồng đến năm 2027, nhưng quá trình đàm phán gia hạn bị đình trệ trong nhiều tháng qua. Real Madrid đưa ra lời đề nghị mới với mức lương 20 triệu euro mỗi năm, song phía cầu thủ và người đại diện muốn mức thưởng cao hơn, có thể đưa tổng thu nhập lên gần 30 triệu euro. Chính sự chênh lệch này khiến hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Về mặt chuyên môn, dưới thời HLV Xabi Alonso, Vinicius không phải lúc nào cũng được đá chính. Ngay cả khi có tên ở đội hình xuất phát, anh thường bị thay ra sớm, ngoại trừ một số màn trình diễn nổi bật như trận gặp Levante. Điều này khiến tiền đạo 25 tuổi cảm thấy chưa thật sự hài lòng với vai trò của mình trong đội hình.

Phía Real Madrid khẳng định họ không sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu tài chính quá cao, và nếu Vinicius không chấp nhận ký mới trước khi mùa giải kết thúc, việc bán anh sẽ được tính đến. Điều đó đồng nghĩa, Arsenal và Liverpool đang đứng trước cơ hội hiếm có để sở hữu một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu.