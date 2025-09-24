Xabi Alonso - 'điệp viên 007' của Real Madrid

Bảy trận, bảy chiến thắng, hàng thủ gần như không sứt mẻ. Real Madrid dưới thời Xabi Alonso khởi đầu mùa giải như một "chiến dịch tình báo" với sự lạnh lùng, chuẩn xác và hiệu quả tuyệt đối.

Xabi Alonso đang giúp Real Madrid bay cao.

Trong thế giới bóng đá vốn khắc nghiệt và đầy cạm bẫy, việc một HLV mới dẫn dắt Real Madrid lại khởi đầu với chuỗi trận toàn thắng tuyệt đối giống như một kịch bản điện ảnh khó tin. Nhưng Xabi Alonso đã làm được.

Sau bảy trận đấu chính thức mùa này, Real toàn thắng, không hòa, không thua, và điều quan trọng hơn là họ cho thấy một kế hoạch rõ ràng, mang dấu ấn chiến lược, thay vì chỉ là những kết quả tạm bợ.

Khởi đầu như một “phi vụ tình báo”

Giới truyền thông Tây Ban Nha gọi Real Madrid của Alonso là "chiến dịch 007": bảy trận, bảy thắng, bảy lần hóa giải đối thủ. Osasuna, Espanyol, Levante, Sociedad - tất cả đều trở thành những "vai phụ" bị Real Madrid loại bỏ gọn ghẽ, với sự lạnh lùng của một “điệp viên” chuyên nghiệp. Có cảm giác mọi trận đấu đều được viết sẵn kịch bản: kiểm soát nhịp độ, áp đặt thế trận và tung ra những đòn kết liễu đúng lúc. Trước mắt, thử thách thật sự sẽ đến ở derby thành Madrid, nơi bản lĩnh Alonso sẽ được thử lửa.

Mọi “điệp viên” trong phim đều cần một vũ khí tối thượng, và với Alonso, đó là Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp như thể sinh ra để mang trọng trách tại Santiago Bernabeu.

Chín bàn sau bảy trận là thống kê ấn tượng, nhưng con số ấy chưa nói hết tất cả. Mbappe ghi bàn bằng mọi cách: bứt tốc xé toang hàng thủ, dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, và thậm chí sáng tạo với cú Panenka đầy ngạo nghễ. Anh không chỉ là tay săn bàn, mà còn là thủ lĩnh trên sân, sẵn sàng tham gia pressing từ tuyến đầu - một chi tiết phản ánh triết lý “tập thể gắn kết” mà Alonso đang xây dựng.

Mbappe là vũ khí huỷ diệt của Real Madrid.

Nếu coi Real Madrid là một bộ phim “James Bond”, thì tuyến giữa chính là “phòng thí nghiệm Q” - nơi mọi sáng chế chiến thuật được kiểm nghiệm. Alonso cho thấy sự khôn ngoan khi xoay tua hợp lý: trao cho Arda Guler vai trò mới, nâng tầm Tchouameni, khơi dậy năng lượng nơi Camavinga và Bellingham sau chấn thương.

Điều quan trọng là, bất kỳ ai vào sân cũng hòa nhập trọn vẹn, không làm mất đi sự liền lạc trong vận hành. Đây là thành công lớn nhất: biến đội hình Real thành một khối linh hoạt, giàu tính cạnh tranh, nhưng không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Điểm dễ nhận thấy nhất ở Real Madrid phiên bản Alonso chính là khả năng pressing. Đây không chỉ là một lựa chọn chiến thuật, mà là “điều khoản bất khả nhượng”. Mất bóng? Ngay lập tức toàn đội dồn lên. Từ Mbappe, Vinicius cho đến tuyến giữa, tất cả đều tham gia vào cỗ máy gây áp lực.

Cách tiếp cận này giúp Real Madrid không chỉ nhanh chóng đoạt lại bóng, mà còn duy trì thế chủ động xuyên suốt 90 phút. Trong bối cảnh La Liga thường chứng kiến nhiều đội bóng co cụm phòng ngự, thứ áp lực “tập thể hóa” này biến Real Madrid thành đội bóng khiến bất kỳ đối thủ nào cũng nghẹt thở.

Tân binh và sự liều lĩnh tính toán

Xabi Alonso không ngần ngại trao cơ hội cho các gương mặt trẻ: Mastantuono, Huijsen, Carreras. Đây không phải những thử nghiệm vô thưởng vô phạt, mà là chiến lược dài hạn.

Xabi Alonso có khởi đầu như mơ cùng "Los Blancos".

Huijsen và Carreras lập tức chen chân vào đội hình chính nhờ sự hòa nhập nhanh, còn Mastantuono cuối cùng cũng ghi bàn đầu tiên cho Real - một dấu mốc giải tỏa và mở ra tương lai đầy hứa hẹn. Sự dũng cảm trong việc đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ cho thấy Alonso không chỉ nghĩ đến kết quả ngắn hạn, mà còn tính toán đường dài cho Madrid.

Bảy trận, bảy thắng, 19 bàn ghi được và hàng thủ gần như bất khả xâm phạm - đó là thống kê khởi đầu trong mơ. Nhưng Alonso mang đến nhiều hơn thế: một kế hoạch rõ ràng, một triết lý nhận diện được và một tập thể đồng lòng. Real Madrid lúc này không đơn thuần sống nhờ các khoảnh khắc cá nhân, mà đang đi theo một con đường bền vững, nơi mọi cầu thủ đều biết rõ vai trò của mình.

Mùa giải vẫn còn dài, thách thức ở Champions League hay cuộc đua La Liga mới chỉ bắt đầu. Nhưng với Alonso - “điệp viên 007” - Real Madrid có lời cam kết: họ không chỉ thắng, mà còn thắng với phong cách. Và khi một tập thể vừa hiệu quả vừa có bản sắc, phần còn lại của châu Âu sẽ phải dè chừng.