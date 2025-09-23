Real và Barca bị cướp Quả bóng vàng là đòn thù của UEFA?

Bất chấp việc sở hữu dàn sao thượng hạng, Real Madrid và Barcelona trải qua hai năm liền trắng tay ở Quả bóng vàng kể từ khi UEFA bắt đầu tham gia đồng tổ chức lễ trao giải.

Florentino Perez (phải) và Joan Laporta chung ý tưởng Super League.

Không chỉ là một giải thưởng cá nhân cao quý, Quả bóng vàng từ lâu đã được xem như thước đo danh dự, biểu tượng của đỉnh cao trong bóng đá thế giới. Thế nhưng, những tranh cãi xoay quanh kết quả bầu chọn trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025 khiến dư luận dấy lên hoài nghi: liệu danh hiệu này còn thực sự phản ánh giá trị chuyên môn, hay bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và mâu thuẫn hậu trường?

Từ Super League 2021 đến mối thù của UEFA

Năm 2021, 12 CLB hàng đầu châu Âu bất ngờ công bố thành lập European Super League (ESL), một giải đấu “ly khai” nhằm thay thế Champions League. Sự kiện này làm chấn động bóng đá thế giới, đe dọa trực tiếp đến uy quyền cũng như nguồn lợi khổng lồ mà UEFA đang nắm giữ.

Áp lực từ người hâm mộ, chính trị gia và các tổ chức bóng đá khiến dự án sụp đổ chỉ sau 48 giờ. Nhóm "Big Six" của Anh là những đội đầu tiên "quay lưng" với Super League, bắt đầu từ Chelsea và Manchester City, sau đó là các đội còn lại. Tiếp theo là Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milan cũng tuyên bố rút lui. Riêng PSG từ đầu đã không tham gia "nhóm phản loạn".

Chỉ còn lại Real Madrid, Barcelona và Juventus kiên trì theo đuổi dự án. Sau đó, Juventus cũng buông súng. Cuối cùng, chỉ có hai “kẻ cứng đầu” vẫn kiên định theo đuổi: Real Madrid và Barcelona.

Cả hai CLB này coi Super League là con đường sống còn để đảm bảo tài chính, đồng thời phá bỏ sự độc quyền của UEFA. Cho đến giờ, dự án Super League vẫn nằm trên bàn với 2 cái tên thề chết không rút chân là Real Madrid và Barcelona.

Chính thái độ bất phục này chọc giận Liên đoàn Bóng đá châu Âu. Dù Super League hiện tại chỉ còn là dự án nửa sống nửa chết, mối hiềm khích giữa UEFA với Real và Barca vẫn chưa bao giờ lắng xuống. Người ta vẫn nói, UEFA “ghi sổ” và chờ cơ hội dằn mặt những CLB dám chống lại quyền lực của họ.

Năm ngoái, Vinicius chơi rất hay nhưng về nhì.

UEFA nhúng tay vào Quả bóng vàng: Thay đổi luật chơi?

Trước năm 2023, Quả bóng vàng hoàn toàn do tạp chí France Football tổ chức và bầu chọn, với các nhà báo thể thao toàn cầu làm trọng tài. Nhưng từ năm 2024, UEFA chính thức tham gia vào quá trình bầu chọn. Điều này lập tức làm thay đổi cán cân ảnh hưởng.

Câu hỏi đặt ra: phải chăng kể từ khi UEFA “ngồi chung ghế”, tiêu chí đã liên tục thay đổi nhằm triệt tiêu cơ hội của những ngôi sao Real Madrid và Barcelona - hai CLB “không chịu thần phục”?

Năm 2024: Vinicius Jr, người đưa Real Madrid đến cú đúp Champions League và La Liga, được xem là ứng viên số một. Thế nhưng anh bất ngờ lại thua Rodri, ngôi sao Man City. Man City, một trong những CLB sớm từ bỏ Super League, được coi là “đứa con ngoan” của UEFA.

Năm 2025: Kịch bản lặp lại. Yamal, thần đồng Barcelona, bùng nổ ở cả La Liga và đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng lại về sau Ousmane Dembele - cầu thủ PSG. Đội bóng thành Paris từ lâu được xem là “người bạn thân” của UEFA, khi liên tục hưởng lợi từ các chính sách tài chính mập mờ và tránh bị trừng phạt nghiêm khắc từ luật công bằng tài chính.

Cả hai năm liên tiếp, cầu thủ Real Madrid và Barcelona đều “trượt” Quả bóng vàng trong những hoàn cảnh gây tranh cãi. Ngược lại, phần thưởng lại rơi vào tay những CLB ngoan ngoãn hoặc được chống lưng bởi giới chủ giàu có đến từ Trung Đông.

Phải chăng là một màn “dằn mặt”?

Nhìn từ góc độ bề nổi, UEFA có thể viện dẫn sự khác biệt trong tiêu chí: từ việc đề cao thành tích cá nhân, đến coi trọng thành tích CLB, rồi đến đóng góp cho đội tuyển. Nhưng cách thay đổi tiêu chí liên tục, mỗi năm lại điều chỉnh sao cho loại bỏ Vinicius hay Yamal, khiến dư luận có lý do để nghi ngờ. Với Vinicius năm 2024, Champions League - giải đấu danh giá nhất cấp CLB - đột nhiên bị “xem nhẹ”.

Yamal bùng nổ trong năm 2025 nhưng vẫn là kẻ thua cuộc.

Với Yamal năm 2025, thành tích ở giải quốc nội và đội tuyển lại bị “hạ thấp”, để nhường chỗ cho màn trình diễn ở Champions League của Dembele. Cần nhớ, Pháp của Dembele đã thua Tây Ban Nha của Yamal tại bán kết UEFA Nations League.

Khi cùng một tiêu chí không được áp dụng nhất quán, người ta sẽ đặt câu hỏi: đây là sự khách quan hay là công cụ chính trị?

Quả bóng vàng vốn được xem như biểu tượng của sự công bằng và tôn vinh những cá nhân xuất sắc. Nhưng từ khi UEFA tham gia, dư luận ngày càng có cảm giác đây không chỉ là một giải thưởng thể thao, mà còn là “đòn bẩy” để củng cố quyền lực và trừng phạt những kẻ chống đối.

Real Madrid và Barcelona, hai CLB duy nhất còn ôm mộng Super League, có lẽ đang phải trả giá không chỉ bằng sự cô lập ở cấp CLB, mà còn bằng việc những ngôi sao sáng nhất của họ bị “gạt ra bên lề” trong cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý nhất.