Trao Quả bóng vàng 2025 cho Dembele là sai lầm?

Lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d’Or) 2025 khép lại với chiến thắng của Ousmane Dembele ở hạng mục nam. Việc Dembele vượt qua Lamine Yamal để giành danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới đã gây tranh cãi.

Với những gì đã thể hiện, Dembele liệu có xứng đáng hơn Lamine Yamal?

Trong bối cảnh không có giải đấu lớn cấp đội tuyển nam trong mùa 2024/25 và không có cầu thủ nào thực sự thống trị về màn trình diễn cá nhân ở cấp độ cao nhất, Dembele trở thành người được chọn. Ở tuổi 28, anh là đồng vua phá lưới của Paris Saint-Germain ở vòng knock-out Champions League 2024/25 với 4 bàn thắng. Hai trong số đó là những bàn thắng quan trọng trước Liverpool và Arsenal, nhưng hai bàn còn lại đến trong trận gặp Brest.

Tại quốc nội, Dembele tỏa sáng ở một giải đấu mà PSG tận dụng lợi thế tài chính vượt trội để áp đảo các đối thủ Ligue 1, trong những trận đấu gần như không có tính cạnh tranh.

Tranh cãi

Thành tích này trở nên kém thuyết phục khi đặt cạnh thực tế, rằng những huyền thoại như Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, Thierry Henry, Paolo Maldini, và hiện tại là Robert Lewandowski, Mohamed Salah, cũng như Erling Haaland, đều chưa từng giành Ballon d’Or trong thiên niên kỷ này.

Một phần là do may mắn của từng năm, khi họ phải đối đầu với những đối thủ quá mạnh. Phần khác là do cuộc tranh luận kéo dài về ý nghĩa thực sự của giải thưởng: liệu đây là danh hiệu dành cho “Cầu thủ giá trị nhất” (MVP) hay để vinh danh “Cầu thủ hay nhất thế giới” về mặt tài năng.

Tất nhiên, nói như vậy không phải để thiếu tôn trọng Dembele, bởi anh có những lý do chính đáng để được công nhận. Tuy nhiên, chiến thắng của chân sút người Pháp không mang cảm giác áp đảo và thật sự thuyết phục trong lịch sử bóng đá.

Lamine Yamal, ngôi sao 18 tuổi của Barcelona, được xem là ứng viên phù hợp hơn nhiều cho danh hiệu này. Anh được công nhận là cầu thủ tài năng nhất thế giới hiện tại, thể hiện đẳng cấp vượt trội với những pha xử lý mà các đồng nghiệp khác khó lòng nghĩ tới.

Yamal tài năng Dembele?

Quan trọng hơn, Yamal làm được điều đó trong những trận đấu lớn nhất. Việc Barcelona thất bại trước Inter Milan trong trận bán kết Champions League đầy cảm xúc mùa trước không phải lỗi của Yamal, bởi bóng đá vẫn là môn thể thao tập thể.

Yamal xứng đáng hơn?

Ngược lại, chiến thắng của Dembele dường như được thúc đẩy bởi thành tích tập thể từ PSG, đặc biệt là chức vô địch Champions League. Thậm chí còn có lập luận rằng Khvicha Kvaratskhelia mới là người có ảnh hưởng lớn hơn trong chiến dịch của PSG.

Nếu chỉ xét đến ánh hào quang của Champions League, việc chọn Dembele có thể phản ánh sự thay đổi của Ballon d’Or - từ một giải thưởng mang tính trang trọng truyền thống sang một sự kiện thiên về vẻ hào nhoáng và phô trương.

Điều này được minh chứng qua sự thay đổi hình dáng của chiếc cúp, từ quả cầu khiêm tốn mà Johan Cruyff hay George Best từng nâng cao, đến một biểu tượng lộng lẫy hơn trong những năm gần đây.

Cần nhớ rằng ở hạng mục nữ, Aitana Bonmati của Barcelona đã giành Quả bóng vàng thứ ba liên tiếp, vượt qua Mariona Caldentey và Alessia Russo. Là cầu thủ hay nhất thế giới, Bonmatí thể hiện đẳng cấp vượt trội với những pha xử lý độc đáo trong các trận đấu lớn.

Dembele hưởng lợi trong một mùa giải PSG chơi xuất sắc.

Dù tuyển nữ Barcelona thất bại trước Arsenal và đội tuyển Tây Ban Nha thua Anh ở các trận chung kết, Bonmati không phải người chịu trách nhiệm. Chính cô là nhân tố quan trọng nhất đưa đội bóng đến những trận đấu ấy.

Chiến thắng hôm nay đưa Bonmati vào danh sách những huyền thoại của bóng đá nữ, nhưng nó cũng làm nổi bật một nghịch lý trong cách bình chọn. Việc cô không giành được danh hiệu tập thể lớn nhất dường như khiến các lá phiếu ở hạng mục nữ nghiêng về Bonmati dễ dàng hơn, trong khi Yamal - người cũng có đóng góp cá nhân xuất sắc nhưng thiếu danh hiệu Champions League - lại không nhận được sự ưu ái tương tự ở hạng mục nam.

Một câu hỏi được đặt ra: liệu Yamal bị bỏ qua vì còn quá trẻ? Nếu giành chiến thắng, anh sẽ là cầu thủ tuổi teen đầu tiên đoạt Ballon d’Or. Tuy nhiên, khi so sánh trực tiếp, Yamal thể hiện đẳng cấp cao hơn Dembele và có đóng góp nổi bật hơn, dù đội bóng của anh không vô địch Champions League.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc PSG của Dembele giành chiến thắng trong trận chung kết, nhưng điều đó không đủ để che lấp khoảng cách về màn trình diễn cá nhân giữa hai cầu thủ.

Trước ngày diễn ra gala, nhiều tin đồn cho thấy PSG và người đại diện của Dembele có vận động hành lang (lobbying) cho giải thưởng, một xu hướng ngày càng rõ rệt qua các mùa giải. Điều này vô tình làm lu mờ chiến thắng của Dembele, vốn thiếu đi sức thuyết phục.