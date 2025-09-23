Quả bóng vàng 2025 đã sai?

Ousmane Dembele bước lên bục vinh quang ở Théâtre du Châtelet, Paris, để trở thành chủ nhân Quả bóng vàng 2025 rạng sáng 23/9.

Lamine Yamal đang chơi rất hay ở tuổi 18.

Một khoảnh khắc đầy cảm xúc, khi cầu thủ từng bị coi là “tài năng lỡ dở” nay được vinh danh ở đỉnh cao. Nhưng khi màn khói pháo giấy tan dần, câu hỏi vẫn ám ảnh: liệu đây có phải lựa chọn xứng đáng nhất? Hay đúng ra, Lamine Yamal mới là người nên được xướng tên?

Lamine Yamal hay nhất thế giới

Ở tuổi 28, Dembele vừa có mùa giải hay nhất sự nghiệp. Anh ghi 35 bàn, kiến tạo 14 lần, góp công lớn vào cú ăn bốn lịch sử của Paris Saint-Germain, bao gồm chức vô địch Champions League đầu tiên. Hai bàn thắng vào lưới Liverpool và Arsenal ở vòng knock-out thực sự mang tính quyết định, giúp PSG viết lại trang sử chờ đợi hàng thập kỷ.

Nhưng khi soi kỹ, thành tích ấy không hoàn hảo như những con số. Cú đúp vào Brest, một đối thủ yếu tại Ligue 1, chỉ phơi bày thêm thực tế: PSG vẫn thống trị nhờ tiềm lực kinh tế áp đảo, còn thách thức thực sự chỉ đến ở châu Âu.

Vấn đề cốt lõi nằm ở khái niệm: Quả bóng vàng tôn vinh cầu thủ “giá trị nhất mùa giải”, hay “cầu thủ giỏi nhất thế giới”? Nếu chọn cách hiểu thứ hai, câu trả lời hiển nhiên là Yamal.

Lamine Yamal chỉ thắng giải "Cầu thủ trẻ hay nhất" tại gala Quả bóng vàng 2025.

Ở tuổi 18, anh chơi bóng như một nghệ sĩ bậc thầy. Kỹ thuật vượt trội, tư duy táo bạo và khả năng tạo khác biệt trong những trận cầu đỉnh cao biến Yamal thành niềm cảm hứng lớn nhất của Barcelona. Bán kết Champions League gặp Inter là minh chứng rõ ràng: trong khi các đồng đội gục ngã, Yamal vẫn chơi như một người đàn ông trưởng thành, làm tất cả để cứu vãn tình thế, dù bất thành.

Không phải lỗi của Yamal khi Barcelona thất bại. Giống như không thể trách Aitana Bonmatí – người giành Quả bóng vàng nữ thứ ba liên tiếp - khi Barca hay tuyển Tây Ban Nha thua ở chung kết. Họ chính là những cá nhân làm nhiều nhất để đưa đội bóng tới gần vinh quang. Và đó mới là thước đo: một cầu thủ có thể không nâng cúp, nhưng màn trình diễn của họ vẫn đạt tầm thiên tài.

Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ Yamal lại “thua phiếu” vì… còn quá trẻ. Dường như có một tâm lý chờ đợi, muốn để cậu khẳng định thêm vài năm nữa. Nhưng sự thật là ngay lúc này, Yamal đã là cầu thủ hay nhất thế giới. Anh làm được những điều mà phần còn lại không thể nghĩ ra, huống chi là thực hiện.

Nếu chỉ vì PSG thắng chung kết mà Dembele vượt lên, thì Quả bóng vàng đã biến thành giải thưởng phản chiếu thành tích tập thể nhiều hơn là tôn vinh tài năng cá nhân.

Lịch sử Quả bóng vàng đầy bất công

Lịch sử Quả bóng vàng từng bất công với nhiều tên tuổi lớn. Xavi, Iniesta, Thierry Henry, Paolo Maldini, Lewandowski, Salah hay Haaland - tất cả đều có sự nghiệp lẫy lừng nhưng không một lần chạm tay vào danh hiệu.

Năm 2025, Yamal lại nối dài danh sách ấy. Người ta có thể nói Dembele “xứng đáng” với một mùa giải trọn vẹn, nhưng sự thật là Yamal mới khiến bóng đá trở nên phi thường, đẹp đẽ và giàu cảm xúc.

Lamine Yamal là hiện tại và tương lai của bóng đá thế giới.

Có thể nói, Dembele hưởng lợi từ sự trống vắng của một giải đấu lớn cấp đội tuyển, nơi thường tạo ra những màn trình diễn quyết định cán cân. Anh cũng hưởng lợi từ việc lá phiếu thường dành cho người ở đội bóng chiến thắng.

Nhưng nếu đặt trong tiêu chí “cầu thủ giỏi nhất thế giới”, thì Yamal đã vượt xa. Anh không chỉ xuất sắc hơn trên sân, mà còn mang đến niềm tin cho cả một thế hệ, giống như Messi hay Ronaldo từng làm.

Quả bóng vàng vốn là niềm vui, là sự công nhận cá nhân trong một môn thể thao tập thể. Nó ghi nhận những người biết cách vượt lên, trở thành khác biệt. Nhưng cũng có những năm, nó không phản ánh đúng điều đó. Và 2025, đáng tiếc, có lẽ là một năm như vậy.

Dembele bước vào lịch sử với Quả bóng vàng đầu tiên, nhưng ánh sáng thực sự thuộc về Yamal. Anh mới là hiện tại và tương lai của bóng đá thế giới. Và dẫu không cầm trên tay danh hiệu năm nay, màn trình diễn của Yamal đã đủ để khẳng định: đây là cái tên sớm muộn cũng sẽ viết lại lịch sử.