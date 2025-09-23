Phản ứng của Yamal khi để mất Quả bóng vàng

Tiền đạo Lamine Yamal tiếc nuối khi để lỡ cơ hội giành Quả bóng vàng 2025 tại gala trao giải rạng sáng 23/9.

Yamal mất cơ hội giành Quả bóng vàng.

Ngôi sao 18 tuổi của Barcelona được France Football vinh danh ở hạng mục Kopa Trophy - giải thưởng dành cho cầu thủ U21 hay nhất thế giới – trong năm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, niềm vui của Yamal nhanh chóng tan biến khi cái tên Ousmane Dembele được xướng lên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025.

Máy quay nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc Yamal giữ gương mặt trầm ngâm, dường như không bất ngờ khi Dembele thắng giải. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cho rằng biểu cảm này vừa là sự chấp nhận, vừa là chút tiếc nuối khi Yamal bỏ lỡ cơ hội để lần đầu chinh phục danh hiệu cao quý trong sự nghiệp.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Yamal tiến lên sân khấu để ôm và chúc mừng chiến thắng của Dembele.

BeIN SPORTS nhận định thất bại ở Paris có thể trở thành nguồn động lực lớn cho một tiền đạo trẻ như Yamal. Một số chuyên gia nhìn nhận phản ứng của Yamal thể hiện sự trưởng thành, biết chấp nhận thực tế nhưng không đánh mất khát khao chinh phục.

Về phía Barcelona, đội bóng xứ Catalonia tự hào khi sở hữu một tài năng trẻ hàng đầu thế giới, liên tục phá kỷ lục và góp công lớn vào các danh hiệu tập thể. Ban lãnh đạo CLB tin rằng Yamal sẽ sớm trở thành thủ lĩnh, dẫn dắt Barca trên hành trình chinh phục vinh quang ở mùa giải 2025/26.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.