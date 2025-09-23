Bố Yamal nổi giận

Mounir Nasraoui, bố của Lamine Yamal, bày tỏ sự thất vọng khi biết kết quả cuộc đua Quả bóng vàng 2025.

Bố Yamal (trái) tiếc nuối cho cậu con trai.

Trong gala trao giải tại Nhà hát Chatelet (Pháp) rạng sáng 23/9, danh hiệu Quả bóng vàng 2025 gọi tên Ousmane Dembele, còn Yamal chỉ giành Kopa Trophy - giải thưởng cho Cầu thủ trẻ hay nhất năm.

Ông Nasraoui không giấu nổi sự thất vọng khi biết kết quả cuộc bầu chọn. Ngay tại khu vực báo chí Tây Ban Nha, ông dừng lại để đưa ra lời khẳng định ngắn gọn: “Năm sau (giải thưởng) sẽ là của chúng tôi”.

Nhưng sự bức xúc không dừng lại ở đó. Trong một cuộc gọi video với chương trình El Chiringuito sau đêm gala, ông tiếp tục chỉ trích: “Tôi nghĩ đây là kết quả tồi tệ nhất. Tôi không muốn nói là một vụ cướp, nhưng chắc chắn là sự tổn hại về mặt tinh thần đối với một con người”.

Ông Mounir còn nhấn mạnh Yamal hoàn toàn xứng đáng giành Quả bóng vàng: “Theo tôi, Lamine là cầu thủ hay nhất thế giới, vượt trội hơn tất cả. Không phải vì nó là con tôi, mà vì thực tế không có đối thủ nào sánh kịp”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, ông tiếp tục bày tỏ sự nghi ngờ về kết quả bầu chọn: “Chúng ta phải thừa nhận rằng đã có điều gì đó rất kỳ lạ xảy ra ở đây. Nhưng hãy nhớ, năm sau Quả bóng vàng sẽ thuộc về Tây Ban Nha”.

Phát biểu của ông Nasraoui nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Những tranh cãi nổ ra xoay quanh kết quả cuộc đua Quả bóng vàng 2025, khi Dembele đăng quang ngay trên sân nhà.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.