Bố Yamal: 'Năm sau Quả bóng vàng là của chúng tôi'

Đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2025 vừa qua mang đến những cảm xúc trái ngược cho Lamine Yamal.

Bố Yamal tự tin vào năng lực của con trai.

Ngôi sao trẻ của Barcelona được coi là một trong những ứng viên hàng đầu trong cuộc đua tranh Quả bóng vàng 2025. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng lại thuộc về Ousmane Dembele, để lại sự tiếc nuối lớn cho tiền đạo 18 tuổi.

Dù vậy, Yamal nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh khép lại năm 2025 với danh hiệu Kopa Trophy – giải thưởng dành cho Cầu thủ trẻ hay nhất năm – lần thứ hai liên tiếp.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo Jose Ramon de la Morena, tài năng trẻ của Barca khẳng định: “Mục tiêu của tôi không phải chỉ giành một Quả bóng vàng, mà là chinh phục nhiều danh hiệu. Mọi thứ phụ thuộc vào chính tôi".

Gia đình và bạn bè cũng có mặt để đồng hành cùng Yamal trong sự kiện diễn ra tại Nhà hát Chatelet (Pháp). Trên thảm đỏ, Mounir Nasraoui, bố của tiền đạo người Tây Ban Nha, gửi thông điệp mạnh mẽ: “Xin gửi lời chào tới toàn bộ Tây Ban Nha, năm sau (giải thưởng) là của chúng tôi".

Phát biểu này cho thấy niềm tin tuyệt đối của ông rằng con trai mình sẽ trở lại mạnh mẽ và sớm chinh phục danh hiệu Quả bóng vàng vào năm 2026.

Tại Barcelona, HLV Hansi Flick và ban lãnh đạo CLB cũng đặt kỳ vọng lớn vào Yamal, người đang thể hiện sự trưởng thành vượt tuổi cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Dù mới 18 tuổi, Yamal đã chứng tỏ bản lĩnh sau thất bại, giữ được sự điềm tĩnh và khát khao chiến đấu.

Màn trình diễn thượng hạng của Yamal Rạng sáng 1/5, Yamal thi đấu ấn tượng trước Inter ở bán kết lượt đi Champions League trên sân Lluis Companys.