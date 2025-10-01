Vinicius tức giận với Alonso

Mối quan hệ giữa Vinicius Junior và HLV Xabi Alonso trở thành tâm điểm sau chiến thắng 5-0 của Real Madrid trước Kairat tại lượt 2 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 1/10.

Vinicius không vui khi phải rời sân giữa chừng. Ảnh: Reuters.

Theo đài Cadena SER, sau khi bị thay ra ở phút 70 trong trận đấu tại Almaty (Kazakhstan), Vinicius tiến về khu vực băng ghế dự bị với thái độ tức giận. Anh vừa đi vừa phàn nàn về quyết định thay người của HLV Alonso. Người vào sân thay Vinicius tiếp tục là Rodrygo, đúng như kịch bản trong trận gặp Espanyol trước đó.

Đây không phải lần đầu tiên Vinicius tỏ thái độ khi bị rút khỏi sân trong hiệp hai. Ở trận đấu với Espanyol, tiền đạo người Brazil từng ném mạnh chai nước xuống đất ngay trước mắt ban huấn luyện.

Trong cuộc đối đầu với Kairat, Vinicius không ghi được bàn nào, trong khi Kylian Mbappe tỏa sáng với một cú hat-trick. Điều này càng khiến áp lực lên tiền đạo người Brazil thêm lớn.

Mối quan hệ giữa Vinicius và Xabi Alonso vốn đã trở nên căng thẳng từ trước. Sau lần thay Vinicius ra nghỉ ở trận gặp Marseille hôm 17/9, chính Alonso thừa nhận: “Đây không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện với cậu ấy".

Những diễn biến gần đây càng làm dấy lên lo ngại về mâu thuẫn giữa Vinicius và chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Chiến thắng trước Kairat giúp Real Madrid tạm vươn lên xếp thứ nhì ở vòng phân hạng Champions League, thua đội dẫn đầu Bayern Munich về số bàn thắng.

