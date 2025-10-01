Greenwood tỏa sáng ở Champions League

Rạng sáng 1/10, cựu tiền đạo MU ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của Marseille trước Ajax ở vòng phân hạng.

Tiền đạo 23 tuổi thi đấu ấn tượng kể từ khi gia nhập Marseille.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân Velodrome, thầy trò HLV Roberto De Zerbi đã giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà ở đấu trường châu Âu lên con số 10 (thắng 8, hòa 2).

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều thất bại ở lượt mở màn vòng bảng, khiến áp lực đè nặng lên đôi chân các cầu thủ. Thế nhưng Marseille đã nhập cuộc đầy tự tin và được đền đáp ngay ở phút thứ 6. Từ pha kiến tạo đầy tinh tế của Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao bình tĩnh dứt điểm mở tỷ số, giải tỏa sức ép cho đội chủ nhà.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, Paixao tiếp tục tỏa sáng với một cú sút xa đẹp mắt sau sai lầm của Davy Klaassen, đưa Marseille vượt lên dẫn 2-0.

Trong một hiệp một bùng nổ, Marseille còn kịp có bàn thắng thứ ba. Aubameyang một lần nữa đóng vai trò kiến tạo, tạo điều kiện cho Mason Greenwood nâng tỷ số lên 3-0 với một pha khống chế và dứt điểm lạnh lùng. Cựu tiền đạo MU duy trì phong độ ấn tượng khi đã góp công vào 7 bàn thắng cho Marseille, sau 8 lần ra sân ở mọi đấu trường.

Lợi thế lớn giúp đội bóng nước Pháp thi đấu ung dung hơn sau giờ nghỉ, nhưng họ vẫn không ngừng gia tăng sức ép. Lần này, Aubameyang đã tự mình lập công với một pha phản công mẫu mực, sau sự phối hợp với Arthur Vermeeren và Paixao.

Ajax dù rất nỗ lực để tìm bàn danh dự nhưng đều bất lực trước sự chắc chắn của hàng thủ Marseille và sự xuất sắc của thủ thành Geronimo Rulli. Cuối cùng, đội bóng Hà Lan đành chấp nhận thất bại nặng nề 0-4.