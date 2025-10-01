Griezmann tạo cột mốc lịch sử

Rạng sáng 1/10, tiền đạo người Pháp ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Atletico Madrid trước Frankfurt ở vòng phân hạng Champions League.

Griezmann ghi bàn thứ 200 cho CLB chủ quản.

Trong bối cảnh HLV Diego Simeone phải chấp hành án treo giò và chỉ đạo từ trên khán đài, Atletico Madrid vẫn chứng minh sức mạnh vượt trội tại thánh địa Metropolitano.

Tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng ở derby, "Rojiblancos" nhấn chìm Eintracht Frankfurt, qua đó nối dài chuỗi phong độ sân nhà ấn tượng với 10 chiến thắng trong 11 trận gần nhất tại UEFA Champions League. Trong khi đó, Frankfurt tiếp tục duy trì kịch bản quen thuộc: 10 trận gần nhất của họ đều chứng kiến ít nhất 4 bàn thắng được ghi.

Chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc, sự lúng túng của hàng thủ đội khách tạo cơ hội cho Giuliano Simeone mở tỷ số, sau tình huống bóng bật ra từ pha phối hợp của Giacomo Raspadori.

Đến phút 33, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt khi trung vệ Robin Le Normand có mặt đúng lúc để dứt điểm bồi, sau cú sút hụt của Antoine Griezmann. Chưa dừng lại, ở phút bù giờ hiệp một, Alejandro Alvarez bứt tốc dũng mãnh rồi căng ngang để Griezmann ghi bàn, đưa Atletico bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn.

Theo Opta, tiền đạo người Pháp đã tạo cột mốc chưa từng có trong lịch sử Atletico Madrid, đó là ghi 200 bàn thắng. Thành tích của Griezmann bỏ xa người đứng thứ 2 là Luis Aragones (172 bàn).

Frankfurt chỉ thật sự vùng lên trong hiệp hai. Burkardt cùng Can Uzun có cơ hội nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Dẫu vậy, họ cũng kịp có bàn danh dự khi Ansgar Knauff kiến tạo để Burkardt rút ngắn tỷ số.

Niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt, khi từ một tình huống phạt góc, Giuliano Simeone bật cao đánh đầu tung lưới đội khách. Trước khi trận đấu khép lại, Julian Alvarez còn ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha sút phạt đền lạnh lùng sau khi Aurele Amenda để bóng chạm tay trong vòng cấm.