Koke và Vinicius khẩu chiến nảy lửa trong derby Madrid

  • Thứ ba, 30/9/2025 09:25 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Trận derby Madrid không chỉ nóng bởi cơn mưa bàn thắng, mà còn vì màn khẩu chiến căng thẳng giữa Vinicius và Koke - hai ngôi sao đại diện cho niềm kiêu hãnh của Real và Atletico.

Vinicius luôn là tâm điểm tranh cãi.

Trận derby tại Metropolitano để lại không ít tình huống kịch tính ngoài chuyên môn. Camera chương trình El Día Después ghi lại cảnh Vinicius và Koke liên tục va chạm, cả về thể chất lẫn ngôn từ. Ở một pha tranh cãi, tiền đạo người Brazil không ngần ngại buông lời mắng: “Đồ mít ướt chết tiệt”. Koke bật cười, nhưng anh để dành câu trả lời cho những lần đối mặt tiếp theo.

Không dừng lại, Vinicius còn cáo buộc đội trưởng Atletico thường xuyên “rò rỉ” các cuộc khẩu chiến trên sân cho báo chí. “Lúc nào anh cũng kể với họ. Tôi nói gì, anh cũng đem ra ngoài”, Vini gằn giọng.

Khoảnh khắc cao trào xuất hiện khi Kylian Mbappe và Robin Le Normand can thiệp để tách hai bên. Chính lúc đó, Koke tranh thủ chỉ tay vào Mbappe rồi buông lời châm chọc: “Cầu thủ hay nhất”. Vinicius không hề nao núng, thản nhiên đáp: “Đúng vậy, nhưng nếu chơi cùng tôi, chúng tôi sẽ thắng nhiều hơn”.

Tưởng chừng cuộc khẩu chiến khép lại, Koke liền tung đòn cuối cùng, nhắc tới ngôi sao người Pháp: “Anh ta đang ăn hết phần của cậu rồi”. Lời đáp trả ấy không chỉ khắc họa sự gay gắt của trận derby, mà còn phản ánh sự ganh đua ngấm ngầm giữa hai kình địch thành Madrid.

Hà Trang

