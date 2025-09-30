Ngôi sao bị Xabi Alonso lãng quên

Brahim Diaz từng được xem là một trong những quân bài quan trọng trong đội hình của Real Madrid nhưng lại dần đánh mất chỗ đứng.

Brahim Diaz chấp nhận vai trò dự bị.

Từ vị thế một cầu thủ đá chính ổn định, Brahim giờ đây phải cạnh tranh khốc liệt với tài năng trẻ Mastantuono. Đến giờ, Diaz mới được đá chính 2 trận, con số chỉ bằng một nửa so với đàn em người Argentina.

Thực tế, Brahim sở hữu nhiều phẩm chất mà bất kỳ HLV nào cũng đánh giá cao, bao gồm khả năng di chuyển linh hoạt ở không gian hẹp, sử dụng tốt cả hai chân, khả năng pressing không ngừng nghỉ và tinh thần chiến đấu ở mọi thời điểm.

Trong đội hình Real Madrid đầy ngôi sao, anh có thể không phải là trụ cột, nhưng lại là quân bài chiến lược từ băng ghế dự bị, sẵn sàng mang đến sự đột phá trong những trận cầu căng thẳng.

Xabi Alonso nhiều lần khẳng định ông cần “tất cả cầu thủ” trong bối cảnh Real phải chinh chiến ở nhiều đấu trường, nhưng điều đó lại khiến Brahim Diaz không hài lòng. Có những trận đấu, anh phải ngồi dự bị gần như toàn bộ mà không được trao cơ hội. Sự thiếu ổn định về thời gian thi đấu đẩy Brahim vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Dẫu vậy, con đường trở lại không hoàn toàn khép lại với Brahim. Anh cần duy trì thái độ chuyên nghiệp, tập luyện hết mình và tận dụng từng cơ hội nhỏ để ghi dấu ấn, từ một cú sút quyết định, một pha kiến tạo sắc bén cho đến sự xông xáo trong pressing. Bên cạnh đó, việc Real Madrid đang cân nhắc gia hạn hợp đồng với anh đến sau năm 2027 cũng là tín hiệu cho thấy CLB vẫn tin tưởng vào giá trị lâu dài mà anh mang lại.