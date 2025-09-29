Real Madrid 'hành xác' khi gặp CLB yếu nhất Champions League

Tập thể Real Madrid trải qua chặng bay dài tới Kazakhstan để đá lượt trận 2 vòng phân hạng Champions League gặp Kairat vào đêm 30/9.

Tập thể Real Madrid bay gần 7.000 km sang Kazakhstan. Ảnh: Reuters.

Hôm 28/9, thầy trò HLV Xabi Alonso bay hành trình gần 7.000 km để có mặt tại Trung Á. Báo chí Tây Ban Nha cho biết dàn sao Real lộ vẻ mệt mỏi sau chặng bay dài.

HLV Alonso cùng các cộng sự đang nỗ lực vực dậy tinh thần toàn đội sau thất bại 2-5 trước Atletico Madrid ở La Liga hôm 27/9. Real Madrid còn chịu tổn thất lực lượng khi hai hậu vệ Dani Carvajal và Eder Militao không góp mặt ở trận đấu với Kairat do chấn thương.

Sức hút của Real Madrid tại khu vực Á - Âu được dự báo sẽ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Mundo Deportivo cho biết hàng nghìn người hâm mộ từ Trung Á, Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia thuộc khu vực Á - Âu đã săn vé để tận mắt chứng kiến Real Madrid thi đấu.

Trong khi đó, dàn cầu thủ Kairat vỡ òa cảm xúc khi gặp Real Madrid ở vòng phân hạng Champions League mùa này. Kairat là CLB có định giá đội hình thấp nhất giải. Việc được gặp loạt CLB lớn như Real Madrid, Inter, Arsenal, Sporting,... mang về cho cầu thủ và người hâm mộ bữa tiệc bóng đá chưa từng có.

Theo kế hoạch, Real Madrid sẽ có buổi tập làm quen sân vào chiều 29/9 tại SVĐ Trung tâm Almaty, nơi có sức chứa 23.000 chỗ ngồi. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h45 ngày 30/9. Ở lượt đầu tiên, Real thắng Marseille 2-1, còn Kairat thua Sporting Lisbon 1-4.

