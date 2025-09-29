Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Còn ai nhớ Andros Townsend?

  • Thứ hai, 29/9/2025 14:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Andros Townsend tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ khi ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB mới Kanchanaburi Power tại giải VĐQG Thái Lan (Thai League 1) mùa này.

Cựu sao tuyển Anh lập siêu phẩm tại Thái Lan Andros Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1.

Hôm 28/9, Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1. Bàn thắng từ pha cứa lòng ngoài vùng cấm với độ cong hoàn hảo, khơi dậy ký ức về những ngày tháng huy hoàng của Townsend tại Ngoại hạng Anh.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Townsend kể từ khi gia nhập Kanchanaburi Power - đội bóng mới thăng hạng Thai League 1 mùa này. Hồi tháng 8, cầu thủ 34 tuổi ký hợp đồng ngắn hạn 1 năm 2025 với Kanchanaburi, khiến không ít người bất ngờ.

Đây là câu lạc bộ thứ 16 mà Townsend đầu quân trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Trước khi tới Thái Lan, Townsend từng chơi cho hàng loạt CLB tên tuổi ở Anh như Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Everton và gần nhất là Luton Town ở mùa giải 2023/24.

Ngoài ra, anh cũng có quãng thời gian ngắn thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Antalyaspor, ra sân 23 trận ở mùa giải trước. Tuy nhiên, việc Townsend chọn Thái Lan thi đấu ở tuổi 34 vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Bàn thắng đầu tiên vừa qua của Townsend không chỉ giúp đội bóng giành chiến thắng thuyết phục, nó còn đánh dấu sự trở lại đầy cảm hứng của anh sau những năm tháng khó khăn ở châu Âu.

Tường Linh

