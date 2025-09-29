Modric thắng De Bruyne trong cuộc chiến của những lão tướng

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn biết cách làm cả sân San Siro phải nghiêng mình thán phục.

AC Milan của Luka Modric đánh bại Napoli của Kevin de Bruyne.

Trong cuộc đối đầu được chờ đợi với Kevin De Bruyne thuộc vòng 5 Serie A rạng sáng 29/9, lão tướng người Croatia chứng minh rằng sự bền bỉ, tập trung và điềm tĩnh vẫn có thể đánh bại tuổi tác - và cả một đối thủ trẻ hơn sáu tuổi.

Khi đôi chân già nua vẫn giữ phép màu

Người ta quen với hình ảnh Modric như một “phù thủy” giữa sân, nhưng ít ai ngờ ở tuổi 40, anh vẫn chơi thứ bóng đá đầy máu lửa như trước Napoli. Đối diện Kevin De Bruyne, 34 tuổi, Modric không chỉ không lép vế mà còn áp đảo trong những khoảnh khắc quyết định.

De Bruyne có những tình huống bóng chết xuất sắc, đúng như thương hiệu - từ những quả phạt góc khó chịu, cú chuyền chéo mở ra cơ hội cho Di Lorenzo, đến quả penalty chính xác. Nhưng khi bóng lăn, nhạc trưởng người Bỉ tỏ ra nặng nề, chậm chạp, và hiếm khi làm khó được hàng thủ Milan. Anh đá lệch trái, đôi lúc lùi sâu nhưng không thay đổi được nhịp trận.

Đỉnh điểm là khoảnh khắc bị thay ra, De Bruyne không giấu được vẻ bực bội. Conte thẳng thắn sau trận: “Tôi chỉ hy vọng cậu ấy bực vì kết quả. Nếu vì điều khác, cậu ấy đã đến nhầm nơi”.

Trong khi đó, Modric thi đấu đến phút 97. Và anh để lại dấu ấn đậm nét: phút 91, dũng cảm chắn cú sút của David Neres, đưa bóng bật cột cứu bàn thua trông thấy; phút cuối, chính anh phá bóng dứt khoát trong pha không chiến cuối cùng. Giữa những giây phút nghẹt thở, Modric chọn lao vào thay vì né tránh - phẩm chất của một thủ lĩnh.

Luka Modric cho thấy sự bền bỉ ở tuổi 40.

Điều khiến Modric khác biệt không chỉ là kỹ thuật. Đó là khả năng thích nghi. HLV Max Allegri kéo anh xuống đá thấp nhất hàng tiền vệ, như một “regista” (nhạc trưởng) hiện đại.

Nhưng thay vì chỉ “đứng yên điều phối”, Modric di chuyển khắp sân, vừa phát động tấn công, vừa cắt bóng. Thống kê cho thấy anh đang đứng thứ hai Serie A về số pha cắt bóng - một minh chứng rằng ở tuổi tứ tuần, Modric vẫn chạy, vẫn tranh chấp, và vẫn thắng.

Allegri dành lời khen không giấu được niềm tự hào: “Luka là cầu thủ cực kỳ thông minh. Cậu ấy mang lại sự tinh tế trước hàng thủ, biết cách chọn thời điểm cắt bóng để mở ra phản công. Đó là thứ vũ khí quý giá ở Serie A”.

So sánh với Ambrosini ngày nào, Allegri chỉ cười: “Ambrosini cũng tốt, nhưng Luka thì có thêm chất lượng và sự tinh tế”.

Modric cho thấy bản thân không đến Milan để tìm một “bến đỗ cuối” an nhàn. Anh đến để chơi Champions League, để thử thách bản thân ở Serie A - và để tiếp tục định nghĩa lại khái niệm “giới hạn tuổi tác”.

Khi tiếng còi mãn cuộc trên sân San Siro vang lên, AC Milan đánh bại Napoli 2-1, Modric vỡ oà cảm xúc, thể như đội nhà vừa giành chức vô địch. Hình ảnh đó khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào.

De Bruyne - dấu hỏi của sự sa sút

Ngược lại, màn trình diễn của De Bruyne để lại nhiều dấu hỏi. Ở tuổi 34, anh lẽ ra vẫn còn vài năm đỉnh cao.

Thế nhưng, trận thua Milan cho thấy một ngôi sao chậm chạp, thiếu bùng nổ và không còn duy trì được nhịp điệu vốn là thương hiệu. Dù những tình huống cố định vẫn chứng minh đẳng cấp, De Bruyne gần như mất hút trong thế trận mở.

Khi HLV phải công khai gửi “lời cảnh cáo” trên truyền thông, đó không chỉ là lời nhắc nhở, mà là dấu hiệu báo động. Nếu không tìm lại phong độ, De Bruyne có nguy cơ trở thành cái bóng của chính mình - một nhà ảo thuật đã cạn phép.

AC Milan của Luka Modric đã dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A.

Cuộc so tài giữa Modric và De Bruyne không chỉ là trận chiến cá nhân. Nó còn là minh chứng cho hai con đường đối lập: một lão tướng kiên trì rèn luyện, biết quản lý bản thân và tìm cách thích nghi; và một ngôi sao vẫn trông chờ vào hào quang cũ, nhưng chật vật trong nhịp độ mới.

San Siro rạng sáng 29/9 vì thế trao chiến thắng cho Modric - không chỉ trên bảng tỷ số, mà trong cả cuộc chiến danh dự. Ở tuổi 40, anh chứng minh bóng đá không chỉ là tuổi tác, mà là ý chí, sự tập trung và lòng dũng cảm.

Người hâm mộ thường gọi Modric là “phù thủy nhỏ” vì những đường chuyền ma thuật. Nhưng trước Napoli, anh cho thấy mình còn là chiến binh thép. Ở tuổi 40, khi nhiều đồng nghiệp đã treo giày, anh vẫn chạy, vẫn cắt bóng, vẫn cứu thua, vẫn dẫn dắt Milan bước tiếp ở Serie A và Champions League.

Còn De Bruyne, 34 tuổi, đang đứng trước ngã rẽ: hoặc tìm lại khát vọng, hoặc sớm bị bỏ lại.

Một đêm Milan rực lửa, bóng đá lại chứng kiến sự khác biệt giữa hai ngôi sao lớn: Modric, người không chịu khuất phục trước thời gian; và De Bruyne, người đang học bài học khắc nghiệt về sự thích nghi.