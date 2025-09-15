Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Modric đi vào lịch sử Serie A

  • Thứ hai, 15/9/2025 04:31 (GMT+7)
Rạng sáng 15/9, tiền vệ người Croatia ghi bàn duy nhất giúp Milan đánh bại Bologna 1-0 ở vòng 3 Serie A.

Modric ghi bàn đầu tiên cho Milan.

Phút 61 trận đấu trên sân San Siro, Luka Modric mở bóng sang cánh phải cho Alexis Saelemaekers. Cựu sao Real Madrid áp sát vùng cấm Bologna, nhận đường chuyền từ Saelemaekers rồi tung cú sút một chạm hiểm hóc, hạ gục thủ môn Lukasz Skorupski.

Theo Opta, Modric (40 tuổi, 5 ngày) đi vào lịch sử với tư cách là tiền vệ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Serie A, phá vỡ kỷ lục do Nils Liedholm (38 tuổi, 169 ngày), khi ông ghi bàn cho AC Milan trước Inter ở trận đấu vào năm 1961.

Ngoài bàn thắng quan trọng, Modric còn sở hữu hàng loạt thống kê ấn tượng sau 90 phút trên sân. Lão tướng người Croatia chuyền chính xác 85%, thắng 6/7 pha tranh chấp tay đôi, đạt tỷ lệ tắc bóng chuẩn xác 100%. Flashscore dành cho Modric điểm số cao nhất trên sân (7,8).

AC Milan lẽ ra đã có thể thắng với cách biệt lớn hơn, nếu cú sút của Pervis Estupinan, Santiago Gimenez không đi trúng cột. Phút 88, trọng tài chính gây tranh cãi khi từ chối quả phạt đền của đội chủ nhà, bất chấp việc Christopher Nkunku bị hậu vệ tác động từ phía sau.

Chiến thắng tối thiểu tại San Siro giúp Milan vươn lên thứ 6 tại Serie A với 6 điểm sau 3 vòng, kém ngôi đầu của Napoli khoảng cách bằng 1 trận thắng. Ở vòng tiếp theo, Modric cùng đồng đội sẽ làm khách trước Udinese.

