Perez lại đúng vì Modric có đi thì Guler mới lớn

Trong trận thắng nghẹt thở 2-1 của Real Madrid trên sân của Real Sociedad tại vòng 4 La Liga hôm 13/9, người ta nhắc nhiều đến Kylian Mbappe nhưng đừng quên Arda Guler.

Guler khẳng định giá trị tại Real Madrid.

Không phải Vinicius, mà chính Arda Guler mới là bạn nhảy ăn ý với Kylian Mbappe trong “vũ điệu” tấn công của Real Madrid. Ít nhất ở giai đoạn đầu mùa, cặp đôi này liên tục trở thành trung tâm trong lối chơi của "Los Blancos".

HLV Xabi Alonso dường như tìm thấy sợi dây liên kết giữa cái chân trái mềm mại của tài năng Thổ Nhĩ Kỳ và cái chân phải sát thủ của siêu sao người Pháp. Mbappe và Guler liên tục tìm thấy nhau, phối hợp nhuần nhuyễn để tạo thành mũi giáp công lợi hại nhất của Real Madrid hiện tại.

Ngay những phút đầu trận gặp Real Sociedad, pha bứt tốc của Mbappe mở ra cơ hội để Guler dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, VAR với công nghệ bắt việt vị bán tự động xác định tiền đạo người Pháp chỉ hơn hậu vệ đối phương nửa bước chân, và bàn thắng bị khước từ đầy tiếc nuối.

Khi Real Madrid chỉ còn 10 người và chịu sức ép nghẹt thở từ Sociedad, bộ đôi hoàn hảo ấy - Mbappe và Guler - lại lên tiếng. Mbappe xử lý khéo léo sát đường biên ngang, rồi trả ngược vào trong cho Guler. Giữa vòng vây đối thủ, cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ bóng bình tĩnh, tung cú dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0, mang lại lợi thế và sự tự tin cho thầy trò Alonso.

Sau nhiều trăn trở, có thể khẳng định Guler đang dần trưởng thành trong màu áo Real Madrid. Từ chỗ chỉ thi thoảng được xoay tua, giờ đây anh đã trở thành một trụ cột thực thụ. Và sự chuyển mình này bắt nguồn từ thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Mbappe và Guler đang có sự ăn ý.

Carlo Ancelotti là một HLV vĩ đại, một tượng đài trong lịch sử bóng đá. Nhưng ở Bernabeu mùa trước, ông bước qua giai đoạn đỉnh cao, và Real Madrid cần một làn gió mới. Chủ tịch Florentino Perez hiểu rõ điều đó, và ông cũng biết ai sẽ mang đến sự thay đổi - Xabi Alonso.

Alonso xuất hiện như làn gió tươi mới. Ông mang lại niềm tin không chỉ cho người hâm mộ mà cả các cầu thủ, đặc biệt là Guler. Dù chưa bao giờ công khai phàn nàn về Ancelotti, tài năng trẻ này từng thẳng thắn thừa nhận mong muốn được ra sân nhiều hơn. Alonso biến khát vọng ấy thành hiện thực.

Cao hơn thế, quyết định chia tay Luka Modric - một biểu tượng sống - cũng phản ánh sự tính toán của Perez. Ông hiểu rằng nếu Modric ở lại, Guler khó có thể bứt phá.

Và khi khoảng trống mở ra, Alonso tận dụng triệt để. Nhờ vậy, Guler được đá chính cả 4 trận đầu mùa La Liga, trong khi mùa trước anh chỉ góp mặt ở 37% số trận. Thành quả là 2 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 4 vòng - gần bằng cả mùa trước (3 bàn).

Tất nhiên, đây mới là khởi đầu của mùa giải và khởi đầu triều đại Alonso. Nhưng rõ ràng, HLV người Tây Ban Nha cho Guler sự tin tưởng tuyệt đối. Và cầu thủ trẻ này đáp lại bằng màn trình diễn ngày càng thuyết phục.

Khi Jude Bellingham trở lại sau chấn thương, câu hỏi ai sẽ nhường chỗ chắc chắn xuất hiện. Nhưng với những gì Guler đang thể hiện, thật khó để Alonso gạt anh khỏi đội hình xuất phát.

Hiện tại, Guler sống trong giấc mơ của bất kỳ cầu thủ trẻ nào: được đá chính mọi trận đấu cho Real Madrid, và quan trọng hơn, biết cách tận dụng cơ hội ấy để khẳng định mình.