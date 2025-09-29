Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pha xử lý gây sốt của Modric

  • Thứ hai, 29/9/2025 05:46 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Rạng sáng 29/9, Luka Modric cùng đồng đội đánh bại Napoli 2-1 ở vòng 5 để chiếm ngôi đầu Serie A.

Modric đánh bại De Bruyne.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc diễn ra trong hiệp một trận đấu trên sân San Siro. Luka Modric phán đoán chuẩn xác để cắt đường chuyền của Kevin De Bruyne ở giữa sân, sau đó tiếp tục đánh bại ngôi sao bên phía Napoli trong tình huống tranh chấp tay đôi.

Chưa dừng ở đó, lão tướng người Croatia còn tiếp tục tắc bóng thành công khi đối đầu Scott McTominay ở tình huống diễn ra ngay sau đó.

"Tôi đã quên rằng Modric đã 40 tuổi", một CĐV trầm trồ. "Real đã sai lầm khi để anh ấy rời đi", người thứ 2 lên tiếng. "Bản hợp đồng thay đổi bộ mặt Milan mùa này", fan thứ 3 bình luận.

Modric đá chính mọi trận đấu cho Milan từ đầu mùa, trong đó có 3 lần chơi trọn 90 phút. Ở trận đấu quan trọng gặp Napoli, cựu sao Real tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tiết lối chơi và cùng đồng đội chống chọi trước sức ép từ đội khách.

91% tỷ lệ chuyền chính xác, chuyền dài chuẩn xác 10 lần (cao nhất trên sân), 4 lần cắt bóng, 1 lần phá bóng, 2 lần thắng tranh chấp là những thống kê của Modric trong 90 phút trên sân San Siro.

Tiền vệ sinh năm 1985 cùng đồng đội vỡ òa cảm xúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. 10 người AC Milan đánh bại Napoli 2-1 để chiếm ngôi đầu Serie A với cùng 12 điểm như đối thủ vùng Naples nhưng xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu.

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

