Pha xử lý gây sốt của Modric

Rạng sáng 29/9, Luka Modric cùng đồng đội đánh bại Napoli 2-1 ở vòng 5 để chiếm ngôi đầu Serie A.

Modric đánh bại De Bruyne.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc diễn ra trong hiệp một trận đấu trên sân San Siro. Luka Modric phán đoán chuẩn xác để cắt đường chuyền của Kevin De Bruyne ở giữa sân, sau đó tiếp tục đánh bại ngôi sao bên phía Napoli trong tình huống tranh chấp tay đôi.

Chưa dừng ở đó, lão tướng người Croatia còn tiếp tục tắc bóng thành công khi đối đầu Scott McTominay ở tình huống diễn ra ngay sau đó.

"Tôi đã quên rằng Modric đã 40 tuổi", một CĐV trầm trồ. "Real đã sai lầm khi để anh ấy rời đi", người thứ 2 lên tiếng. "Bản hợp đồng thay đổi bộ mặt Milan mùa này", fan thứ 3 bình luận.

Modric đá chính mọi trận đấu cho Milan từ đầu mùa, trong đó có 3 lần chơi trọn 90 phút. Ở trận đấu quan trọng gặp Napoli, cựu sao Real tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tiết lối chơi và cùng đồng đội chống chọi trước sức ép từ đội khách.

91% tỷ lệ chuyền chính xác, chuyền dài chuẩn xác 10 lần (cao nhất trên sân), 4 lần cắt bóng, 1 lần phá bóng, 2 lần thắng tranh chấp là những thống kê của Modric trong 90 phút trên sân San Siro.

Tiền vệ sinh năm 1985 cùng đồng đội vỡ òa cảm xúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. 10 người AC Milan đánh bại Napoli 2-1 để chiếm ngôi đầu Serie A với cùng 12 điểm như đối thủ vùng Naples nhưng xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu.