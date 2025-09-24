Vinicius gây sốt với pha dứt điểm điệu nghệ như Modric

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinicius Junior có màn trình diễn chói sáng ở thời điểm nhạy cảm, khi bản thân liên tục đối diện với những nghi ngờ về phong độ và chỗ đứng dưới thời HLV Xabi Alonso.

Vinicius ghi ban nhu Modric anh 1

Cú trivela của Vinicius khiến thủ môn Levante đứng chôn chân.

Rạng sáng 24/9, Vinicius chơi hay giúp Real Madrid thắng Levante 4-1 ở vòng 6 La Liga. Sân Ciutat de Valencia từng chứng kiến cú đúp kinh điển của anh hồi năm 2021 tiếp tục trở thành sân khấu để ngôi sao người Brazil phô diễn tài năng.

Phút 25, Vinicius tạo nên khoảnh khắc nghệ thuật với cú dứt điểm bằng má ngoài, tạo đường cong hoàn hảo khiến thủ môn Ryan hoàn toàn bất lực. Pha ghi bàn làm gợi nhớ đến phong cách của Luka Modric, vừa ngẫu hứng vừa tinh tế.

Chia sẻ sau trận, Vinicius hài hước nói về tuyệt phẩm trivela: "Modric đã dạy tôi. Tôi thích dứt điểm má ngoài, và có lẽ đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của tôi".

Chưa dừng lại, cầu thủ mang áo số 7 còn trực tiếp tham gia vào bàn thắng thứ hai. Từ tình huống tranh chấp ở phần sân nhà, Vinicius cầm bóng bứt tốc mở ra pha phản công, rồi chuyền dọn cỗ cho Franco Mastantuono ghi bàn, giúp Real Madrid dẫn 2-0.

Hiệp một gần như là show diễn riêng của Vinicius. Anh ghi bàn, kiến tạo, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và trung tâm của mọi pha bóng nguy hiểm. Trong 45 phút, Vinicius thể hiện bộ mặt hay nhất từ đầu mùa. Levante trở thành "mồi ngon" của Vinicius với 7 bàn sau 8 lần đối đầu.

Trong bối cảnh derby Madrid đang tới gần, phong độ của Vinicius chẳng khác nào liều doping tinh thần cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Từ nỗi thất vọng vì những lần bị thay ra sớm, Vinicius tìm lại tiếng nói mạnh mẽ nhất trên thảm cỏ bằng bàn thắng, kiến tạo và cả sự tự tin rực lửa.

Real Madrid có màn trình diễn bùng nổ trên sân Levante ở vòng 6 La Liga rạng sáng 24/9, khi giành chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục với dấu ấn rực rỡ từ bộ đôi Mbappe - Vinicius.

