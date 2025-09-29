Viễn cảnh Xavi làm HLV MU

Trong bối cảnh tương lai của Ruben Amorim tại MU đang bấp bênh, cái tên Xavi nổi lên như một ứng viên sáng giá.

Xavi là một trong những ứng viên cho ghế HLV MU. Ảnh: Reuters.

Marca tiết lộ Xavi Hernandez vừa từ chối đề nghị dẫn dắt Al Ittihad tại Saudi Arabia, bất chấp lời mời hấp dẫn. Ưu tiên của cựu danh thủ này là tham gia vào một dự án bóng đá bài bản, ổn định và mang tính dài hạn.

Sau khi chia tay Barcelona, Xavi chọn cách sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Đồng thời, ông vẫn duy trì trao đổi thường xuyên với đội ngũ huấn luyện để sẵn sàng khi cơ hội phù hợp xuất hiện.

Dù chưa trở lại công việc, tên tuổi của Xavi vẫn được các CLB lớn tại châu Âu đặt vào tầm ngắm, trong đó có MU. Khả năng cựu tiền vệ này dẫn dắt một đội bóng danh tiếng tại Premier League là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhiều CĐV MU đánh giá cao năng lực của Xavi và xem ông là sự thay thế lý tưởng cho Ruben Amorim. Cựu HLV Sporting CP đang bị chỉ trích nặng nề vì thành tích kém tại Premier League, khiến “Quỷ đỏ” rơi xuống nhóm nửa dưới bảng xếp hạng.

Theo Marca, Xavi và các cộng sự không chịu áp lực phải tìm công việc ngay lập tức. Họ đang quan sát thị trường và đánh giá các dự án theo những tiêu chí rõ ràng: sự ổn định, tầm nhìn dài hạn và môi trường phù hợp để phát triển bóng đá theo triết lý riêng.

Bên cạnh Xavi, nhiều HLV khác cũng được đồn đoán có thể đến MU làm việc, bao gồm Gareth Southgate, Oliver Glasner hay Ole Gunnar Solskjaer.

