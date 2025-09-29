Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Viễn cảnh Xavi làm HLV MU

  • Thứ hai, 29/9/2025 14:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong bối cảnh tương lai của Ruben Amorim tại MU đang bấp bênh, cái tên Xavi nổi lên như một ứng viên sáng giá.

Xavi là một trong những ứng viên cho ghế HLV MU. Ảnh: Reuters.

Marca tiết lộ Xavi Hernandez vừa từ chối đề nghị dẫn dắt Al Ittihad tại Saudi Arabia, bất chấp lời mời hấp dẫn. Ưu tiên của cựu danh thủ này là tham gia vào một dự án bóng đá bài bản, ổn định và mang tính dài hạn.

Sau khi chia tay Barcelona, Xavi chọn cách sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Đồng thời, ông vẫn duy trì trao đổi thường xuyên với đội ngũ huấn luyện để sẵn sàng khi cơ hội phù hợp xuất hiện.

Dù chưa trở lại công việc, tên tuổi của Xavi vẫn được các CLB lớn tại châu Âu đặt vào tầm ngắm, trong đó có MU. Khả năng cựu tiền vệ này dẫn dắt một đội bóng danh tiếng tại Premier League là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhiều CĐV MU đánh giá cao năng lực của Xavi và xem ông là sự thay thế lý tưởng cho Ruben Amorim. Cựu HLV Sporting CP đang bị chỉ trích nặng nề vì thành tích kém tại Premier League, khiến “Quỷ đỏ” rơi xuống nhóm nửa dưới bảng xếp hạng.

Theo Marca, Xavi và các cộng sự không chịu áp lực phải tìm công việc ngay lập tức. Họ đang quan sát thị trường và đánh giá các dự án theo những tiêu chí rõ ràng: sự ổn định, tầm nhìn dài hạn và môi trường phù hợp để phát triển bóng đá theo triết lý riêng.

Bên cạnh Xavi, nhiều HLV khác cũng được đồn đoán có thể đến MU làm việc, bao gồm Gareth Southgate, Oliver Glasner hay Ole Gunnar Solskjaer.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

Xavi Solskjaer Xavi MU

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Amorim can cap sach hoc Conte hinh anh

Amorim cần cắp sách học Conte

5 giờ trước 11:24 29/9/2025

0

Manchester United đang lạc lối dưới thời Ruben Amorim. Hệ thống 3-4-2-1 mà ông kiên định áp dụng không những không phát huy điểm mạnh của cầu thủ, mà còn phơi bày hàng loạt điểm yếu chết người.

CLB Nam Dinh bi dat dau hoi ve ban sac hinh anh

CLB Nam Định bị đặt dấu hỏi về bản sắc

4 giờ trước 12:31 29/9/2025

0

Hai chức vô địch liên tiếp đưa Nam Định từ đội bóng lo trụ hạng trở thành “ông lớn” V.League. Nhưng sau những vinh quang đến từ dàn nhân sự hùng hậu, câu hỏi lớn vẫn còn: đâu là bản sắc thật sự của đội bóng thành Nam?

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý