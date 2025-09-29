CLB Nam Định bị đặt dấu hỏi về bản sắc

Hai chức vô địch liên tiếp đưa Nam Định từ đội bóng lo trụ hạng trở thành “ông lớn” V.League. Nhưng sau những vinh quang đến từ dàn nhân sự hùng hậu, câu hỏi lớn vẫn còn: đâu là bản sắc thật sự của đội bóng thành Nam?

Chỉ trong vòng hai mùa giải, Nam Định lột xác ngoạn mục. Với sự đầu tư mạnh tay, họ sở hữu dàn nội binh giàu kinh nghiệm cùng loạt ngoại binh chất lượng như Kyle Hudlin, Percy Tau hay Mahmoud Eid. Thành công nối tiếp bằng hai chức vô địch V.League 2023/24 và 2024/25 biến sân Thiên Trường thành pháo đài của kẻ thống trị mới.

Đi tìm bản sắc

HLV Vũ Hồng Việt được đánh giá cao ở khả năng quản trị nhân sự. Trong môi trường tập thể nhiều cá tính, ông biết cách dung hòa, duy trì tinh thần đoàn kết và ổn định phòng thay đồ - yếu tố quan trọng với một đội bóng đang chịu sức ép thành tích. Sự linh hoạt trong việc xoay vòng, đặc biệt khi đội gặp khủng hoảng chấn thương, cũng giúp Nam Định không hụt hơi trên hành trình dài.

Tuy nhiên, dưới lăng kính chiến thuật, Nam Định vẫn chưa cho thấy một “chữ ký” rõ rệt. Đội bóng này thắng nhiều nhờ lực lượng vượt trội, hơn là một phong cách thi đấu riêng biệt. Nói tới Nam Định, người ta nghĩ đến sự máu lửa, tinh thần quyết tâm, nhưng chưa hình dung ra một triết lý hay lối chơi mang thương hiệu.

Không ít trận đấu, khi đối phương co cụm phòng ngự và ghi bàn dẫn trước, Nam Định trở nên bế tắc. Những miếng đánh thiếu tính hệ thống, dựa nhiều vào sự tỏa sáng cá nhân hoặc bóng bổng. Sự thành công với cặp Hendrio - Xuân Son trước kia giờ dần bị thay thế bởi sự phụ thuộc vào dàn ngoại binh như Brenner, Romulo, Caio, Lucas Alves hay Percy Tau. Đó là dấu hiệu của sự giàu có nhân sự, nhưng cũng là giới hạn nếu thiếu triết lý rõ ràng.

Hai trận thua liên tiếp trước Ninh Bình FC và Công An Hà Nội cho thấy Nam Định chưa thực sự “toàn diện”. Ở cuộc đối đầu CAHN, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vương, Nam Định chơi mờ nhạt, rời rạc và dễ dàng bị bắt bài.

Khi bị dẫn bàn, HLV Vũ Hồng Việt không đưa ra được điều chỉnh đủ mạnh để xoay chuyển cục diện. Những thay đổi trong hiệp hai chỉ mang tính chắp vá, không tạo được sự khác biệt.

CLB Nam Định đang gặp khó khăn ở mùa 2025/26.

Các chuyên gia chỉ ra rằng Nam Định thiếu tính tổ chức trong khâu tấn công, sự liên kết giữa các tuyến chưa chặt chẽ. Điều này củng cố nhận định: Vũ Hồng Việt giỏi quản lý con người, nhưng năng lực tạo dựng triết lý chiến thuật đặc trưng vẫn còn bỏ ngỏ.

Bước đi tiếp theo cho HLV Vũ Hồng Việt

Không thể phủ nhận, HLV Vũ Hồng Việt mang đến những thành tựu lớn, giúp Nam Định thoát khỏi hình ảnh “kẻ trụ hạng” để vươn lên đỉnh cao. Song để khẳng định vị thế bền vững, ông cần tiến thêm bước nữa: xây dựng bản sắc riêng cho đội bóng.

Một thế lực thực thụ không chỉ được đo bằng danh hiệu, mà còn bằng triết lý gắn liền với tên tuổi. Nếu Hà Nội FC từng định hình lối chơi kiểm soát, hay HAGL một thời gắn liền với bóng ngắn kỹ thuật, thì Nam Định hiện chưa có sự nhận diện tương tự. Điều đó cần được HLV Vũ Hồng Việt đặt làm mục tiêu ưu tiên trong chặng đường tới.

Khi bản sắc được định hình, sức mạnh của Nam Định mới không còn phụ thuộc quá nhiều vào chất lượng nhân sự. Và chỉ khi ấy, đội bóng thành Nam mới có thể bước ra khỏi biên giới V.League để khẳng định vị thế ở các đấu trường khu vực và châu lục.