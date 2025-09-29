Amorim cần cắp sách học Conte

Manchester United đang lạc lối dưới thời Ruben Amorim. Hệ thống 3-4-2-1 mà ông kiên định áp dụng không những không phát huy điểm mạnh của cầu thủ, mà còn phơi bày hàng loạt điểm yếu chết người.

Sự bảo thủ của Ruben Amorim đang đẩy MU xuống bùn.

Trong khi đó, Antonio Conte - một nhà cầm quân từng bị chỉ trích cứng nhắc - lại cho thấy sự linh hoạt là chìa khóa để chiến thắng. Câu hỏi đặt ra: đâu mới là con đường cho “Quỷ đỏ”?

Sự gượng ép trong sơ đồ của Amorim

Những người bênh vực Ruben Amorim có thể cho rằng vấn đề nằm ở sai lầm cá nhân. Nhưng hãy nhìn thẳng: chính hệ thống đang kìm hãm cầu thủ.

Ép Harry Maguire chơi với hàng thủ dâng cao chẳng khác nào tự sát, bởi điểm yếu tốc độ của anh quá rõ ràng. Đẩy Luke Shaw vào vai trò trung vệ lệch trái cũng là giải pháp tạm bợ, còn Bruno Fernandes ở vị trí tiền vệ trung tâm thì chẳng khác nào cắt bỏ một nửa sự sáng tạo vốn có của anh.

Thực tế cho thấy hầu hết cầu thủ đều không thoải mái trong khung 3-4-2-1. Hàng thủ liên tục bị khoét sâu: thiếu tốc độ bọc lót, khoảng trống mênh mông giữa các tuyến, và gần như không có lớp che chắn ổn định. Trong khi đó, những phương án thay thế như 4-2-3-1 - vốn phù hợp hơn với nhân sự - lại bị Amorim bỏ qua.

Một bộ tứ vệ Mazraoui-De Ligt-Yoro-Shaw, phía trước là hai tiền vệ đánh chặn từ bộ ba Mainoo, Ugarte, Casemiro, chắc chắn sẽ giúp Manchester United cân bằng hơn. Bruno Fernandes trở lại vai trò số 10, hai cánh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha hỗ trợ cho Benjain Sesko, bức tranh ấy vừa hợp lý vừa giải phóng được năng lực từng cá nhân.

Nhưng Amorim kiên quyết không thay đổi, như thể chỉ có một con đường duy nhất. Và điều đó đang đẩy MU tới ngõ cụt.

Điều đáng nói, Amorim không chỉ bế tắc về mặt sơ đồ. Manchester United còn lộ diện hàng loạt điểm yếu cơ bản: chống bóng bổng kém, lúng túng trong các tình huống cố định, và quan trọng nhất là thiếu khả năng tái tổ chức khi mất bóng. Đó là những chi tiết không thể đổ lỗi cho cầu thủ - đó là sản phẩm của huấn luyện.

MU vẫn đang lạc lối.

Tại Carrington, Manchester United chi hàng chục triệu bảng để nâng cấp cơ sở vật chất. Nhưng hiệu quả huấn luyện dường như không hề cải thiện.

Keith Andrews - một HLV mới chỉ trải qua 8 trận - cũng có thể bóc tách hệ thống của Amorim bằng cách tận dụng tốc độ để khai thác khoảng trống giữa cặp trung vệ. Một chiến lược đơn giản nhưng đủ để phơi bày toàn bộ vấn đề.

Amorim nói rằng cầu thủ cần “nhiều cá tính hơn để kiểm soát trận đấu”. Nhưng nghịch lý là chính hệ thống của ông lại tước đi sự chủ động.

Khi mọi cá nhân bị gò bó vào khuôn khổ cứng nhắc, họ không còn khoảng trống để thể hiện bản năng. Và phong thái nghi ngờ, thiếu sức truyền cảm của Amorim càng khiến cầu thủ mất niềm tin.

So sánh với Conte: bài học về sự thích nghi

Thật trớ trêu, người thường bị gắn mác “cứng nhắc” như Antonio Conte lại là minh chứng ngược lại. Lúc dẫn dắt Chelsea, Conte dùng tới 4 sơ đồ khác nhau: 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-3-3 rồi 3-5-2, trước khi kết thúc mùa bằng sự kết hợp linh hoạt giữa 4-3-3 và 4-2-3-1. Kết quả? Đội bóng của ông liên tục chiến thắng và vô địch dù sở hữu đội hình bị đánh giá yếu hơn.

Điều này cho thấy sơ đồ không phải yếu tố quyết định. Quan trọng là HLV phải biết thích nghi, đọc được tình hình và điều chỉnh cho phù hợp. Thời gian qua, Conte lại dùng 4-1-4-1 tại Napoli, và đội bóng của ông vẫn giành được những kết quả tích cực. Đó là sự khác biệt: triết lý không nằm ở con số, mà ở sự linh hoạt để tối ưu hóa con người.

Conte từng vô địch cùng Chelsea, nhưng cũng thất bại ở Tottenham vì vấn đề tinh thần. Dù vậy, ông vẫn chứng minh được rằng sự linh hoạt chiến thuật là điều kiện tiên quyết để tồn tại ở môi trường khắc nghiệt. Đây chính là điều Amorim đang thiếu.

Conte từng bị chỉ trích cứng nhắc, nhưng thực tế ông rất linh hoạt với sơ đồ chiến thuật.

Hiện người ta nói nhiều về việc Amorim bảo thủ. Nhưng sự thật, vấn đề của Manchester United phức tạp hơn. Ngay cả khi làn sóng kêu gọi sa thải ông ngày càng mạnh mẽ, câu hỏi hóc búa vẫn còn đó: thay bằng ai?

Các HLV hàng đầu hiện đều yên vị ở những CLB được tổ chức tốt hơn, có đội hình chất lượng hơn. Manchester United vẫn là thương hiệu khổng lồ, vẫn có tiềm lực tài chính, vẫn đủ sức hút. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, mấy ai muốn lao vào cái guồng xoáy bất ổn của Old Trafford?

Sự hỗn loạn trong quản trị, thiếu định hướng dài hạn, những kỳ vọng chồng chéo từ ban lãnh đạo và người hâm mộ - tất cả khiến chiếc ghế HLV trưởng tại MU giống như “ghế điện”. Amorim có thể ra đi, nhưng người kế nhiệm sẽ đối diện với một bài toán không hề dễ hơn.

Amorim có thể là HLV tử tế, từng thành công ở Sporting, nhưng Premier League là một đấu trường khác. Ở đây, sự cứng nhắc đồng nghĩa với tự sát. Manchester United cần một nhà cầm quân biết điều chỉnh, biết phát huy con người thay vì giam hãm họ trong một khuôn khổ khô cứng.

Conte cho thấy chiến thuật chỉ là công cụ. Khi có tinh thần đúng đắn và cường độ làm việc cao, sơ đồ sẽ không bao giờ là vấn đề. Còn Amorim, nếu không sớm học được bài học ấy, con đường rời Old Trafford có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.