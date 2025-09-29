Joe Cole: 'Southgate là mảnh ghép hoàn hảo với MU'

Cựu danh thủ Joe Cole gợi ý Gareth Southgate có thể đủ khả năng thay Ruben Amorim dẫn dắt MU trong thời gian tới.

Southgate là ứng viên tiềm năng dẫn dắt MU. Ảnh: Reuters

Theo Cole, MU đang cần một cuộc “tái thiết văn hóa” thay vì chỉ trông chờ vào khả năng ứng biến chiến thuật của Amorim. Cựu tiền vệ Chelsea nhận định Southgate sở hữu những phẩm chất phù hợp để thực hiện điều đó.

“Tôi từng nghĩ Southgate là người hoàn hảo cho MU - ở thời điểm CLB cần xây dựng lại văn hóa. Ông ấy hiểu CLB, hiểu giải đấu, hiểu cầu thủ và có thể làm việc với những người như Sir Jim Ratcliffe. Nhưng họ đã chọn Amorim, và đến lúc này trông có vẻ mọi thứ không hiệu quả”, Cole phân tích.

Kể từ khi lên nắm quyền, Amorim vẫn chưa thể giúp MU thắng hai trận liên tiếp tại Premier League. Chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở vòng 5 tưởng chừng là bước ngoặt, nhưng thất bại trước Brentford ngay sau đó đã khiến mọi tín hiệu tích cực bị xóa nhòa.

“Rõ ràng Amorim là một HLV giỏi, nhưng tình hình hiện tại ở MU cần một sự thay đổi về văn hóa”, Cole nói thêm.

Giữa bối cảnh MU có thành tích bấp bênh và phải nhận chỉ trích từ người hâm mộ, việc Cole đề cập đến Southgate càng khiến tương lai của Amorim thêm phần bất ổn. Southgate cũng đang thất nghiệp sau khi chia tay tuyển Anh. Chiến lược gia này được xem là một trong những ứng viên sáng giá để dẫn dắt MU nếu Amorim bị sa thải.

