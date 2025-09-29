Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quyết định gây phẫn nộ trong trận thắng của Arsenal

  • Thứ hai, 29/9/2025 05:49 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Rạng sáng 29/9, Newcastle bị từ chối một quả phạt đền trong trận thua 1-2 trước Arsenal ở vòng 6 Premier League.

Gabriel để bóng chạm tay.

Phút 85 trận đấu trên sân St James' Park, cầu thủ Newcastle đòi quả phạt đền sau tình huống Gabriel lăn xả ngăn chặn cú sút của Anthony Elanga và để bóng chạm tay. Pha để bóng chạm tay của hậu vệ bên phía Arsenal rất rõ ràng nhưng sau khi tham khảo video làm chậm, trọng tài chính Jarred Gillett không cho chủ nhà hưởng phạt đền.

"Không thể tin nổi", một CĐV thốt lên. "Chuyện gì đang xảy ra vậy", fan thứ 2 cho biết. Đồng quan điểm, một fan Newcastle bình luận: "Phải thế nào nữa thì mới là một quả phạt đền".

Theo Daily Mail, nguyên nhân dẫn đến quyết định của ông Gillett là bởi bóng đã đập chân của Gabriel rồi mới văng lên tay. Vì vậy, tổ trọng tài từ chối cho chủ nhà quả 11 m.

Đây chỉ là một trong những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Jarred Gillett cùng các cộng sự ở trận cầu tâm điểm vòng 6 Premier League. Ngay những phút đầu, Arsenal bị từ chối quả penalty sau tình huống Nick Pope lao ra, đốn ngã Viktor Gyokeres.

Sau đó, ông Gillett không tham khảo VAR bàn thắng của Nick Woltemade, dù tiền đạo này đẩy sau với Gabriel. Những phút cuối hiệp hai, vị vua áo đen sinh năm 1986 cũng từ chối xem lại video làm chậm pha để bóng chạm tay của Bruno Guimaraes trong vùng cấm.

Bỏ qua những pha bóng tranh cãi, Arsenal và Newcastle đã cống hiến trận cầu hấp dẫn cho đến những phút cuối. "Pháo thủ" bị dẫn bàn nhưng đã lội ngược dòng ngoạn mục bằng hai pha bóng bổng, trong đó có quả phạt góc sở trường ở phút 90+7 được kết thúc bằng cú đánh đầu của Gabriel.

Thầy trò HLV Mikel Arteta chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua trên sân của Newcastle, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Liverpool còn 2 điểm.

Arsenal dau Newcastle anh 1

Bảng xếp hạng Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

PSG ra giá cao ngất ngưởng mua Rashford

Nhà đương kim vô địch Champions League muốn đưa Marcus Rashford đến Paris sau khi chứng kiến màn thể hiện của cầu thủ này tại Tây Ban Nha.

18:33 25/9/2025

Duy Anh

Arsenal đấu Newcastle Newcastle Arsenal Newcastle Premier League

  • Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

Rashford khien hang cong MU be mat hinh anh

Rashford khiến hàng công MU bẽ mặt

19 phút trước 06:25 29/9/2025

0

Marcus Rashford tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo Barcelona, khiến anh bị nhiều CĐV đem ra so sánh với các tiền đạo của MU.

Tinh huong hy huu o tran thang cua Arsenal hinh anh

Tình huống hy hữu ở trận thắng của Arsenal

23 phút trước 06:21 29/9/2025

0

Tối 28/9, trọng tài Jarred Gillett bất ngờ thẳng tay giật lại chiếc khăn từ hậu vệ Riccardo Calafiori khi Arsenal thắng Newcastle 2-1 thuộc vòng 6 Premier League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý