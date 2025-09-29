Quyết định gây phẫn nộ trong trận thắng của Arsenal

Rạng sáng 29/9, Newcastle bị từ chối một quả phạt đền trong trận thua 1-2 trước Arsenal ở vòng 6 Premier League.

Gabriel để bóng chạm tay.

Phút 85 trận đấu trên sân St James' Park, cầu thủ Newcastle đòi quả phạt đền sau tình huống Gabriel lăn xả ngăn chặn cú sút của Anthony Elanga và để bóng chạm tay. Pha để bóng chạm tay của hậu vệ bên phía Arsenal rất rõ ràng nhưng sau khi tham khảo video làm chậm, trọng tài chính Jarred Gillett không cho chủ nhà hưởng phạt đền.

"Không thể tin nổi", một CĐV thốt lên. "Chuyện gì đang xảy ra vậy", fan thứ 2 cho biết. Đồng quan điểm, một fan Newcastle bình luận: "Phải thế nào nữa thì mới là một quả phạt đền".

Theo Daily Mail, nguyên nhân dẫn đến quyết định của ông Gillett là bởi bóng đã đập chân của Gabriel rồi mới văng lên tay. Vì vậy, tổ trọng tài từ chối cho chủ nhà quả 11 m.

Đây chỉ là một trong những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Jarred Gillett cùng các cộng sự ở trận cầu tâm điểm vòng 6 Premier League. Ngay những phút đầu, Arsenal bị từ chối quả penalty sau tình huống Nick Pope lao ra, đốn ngã Viktor Gyokeres.

Sau đó, ông Gillett không tham khảo VAR bàn thắng của Nick Woltemade, dù tiền đạo này đẩy sau với Gabriel. Những phút cuối hiệp hai, vị vua áo đen sinh năm 1986 cũng từ chối xem lại video làm chậm pha để bóng chạm tay của Bruno Guimaraes trong vùng cấm.

Bỏ qua những pha bóng tranh cãi, Arsenal và Newcastle đã cống hiến trận cầu hấp dẫn cho đến những phút cuối. "Pháo thủ" bị dẫn bàn nhưng đã lội ngược dòng ngoạn mục bằng hai pha bóng bổng, trong đó có quả phạt góc sở trường ở phút 90+7 được kết thúc bằng cú đánh đầu của Gabriel.

Thầy trò HLV Mikel Arteta chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua trên sân của Newcastle, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Liverpool còn 2 điểm.

