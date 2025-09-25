PSG ra giá cao ngất ngưởng mua Rashford

Nhà đương kim vô địch Champions League muốn đưa Marcus Rashford đến Paris sau khi chứng kiến màn thể hiện của cầu thủ này tại Tây Ban Nha.

Rashford được nhiều CLB lớn để mắt.

Theo Fichajes, PSG chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 45 triệu euro để chiêu mộ Rashford. Với tư cách là cầu thủ tự đào tạo, chân sút 27 tuổi có thể mang về cho MU khoản lợi nhuận cao thứ 2 lịch sử, chỉ sau Alejandro Garnacho khi đầu quân cho Chelsea với giá 46,2 triệu euro.

Rashford hiện khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ "Quỷ đỏ" với điều khoản mua đứt trị giá khoảng 30 triệu euro. Tại Camp Nou, anh nhanh chóng tạo dấu ấn khi lập cú đúp trong trận ra mắt Champions League trước Newcastle United.

Ngoài khả năng ghi bàn, cầu thủ 27 tuổi còn thích nghi tốt với triết lý của Hansi Flick khi di chuyển linh hoạt ở cả hai cánh, tham gia nhiều vào lối chơi tập thể và ngày càng nguy hiểm trong vai trò kiến tạo.

Chính sự tiến bộ này giúp Rashford lọt vào tầm ngắm PSG. Nhà vô địch Pháp tìm cách tăng cường sức mạnh hàng công để duy trì vị thế ở Champions League, và Rashford được đánh giá là mảnh ghép phù hợp với tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng chơi đa dạng.

Về phía Barcelona, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia muốn mua đứt Rashford. Với mức phí được thỏa thuận trước, họ coi đây là thương vụ hời và không muốn để mất Rashford vào tay đối thủ. Tuy nhiên, Barca được cho là chỉ chấp nhận chi dưới 30 triệu euro cho cầu thủ người Anh.

MU mới là đội nắm quyền quyết định cuối cùng. Dù đồng ý cho mượn, họ có thể cân nhắc bán Rashford cho đội bóng nào đưa ra lời đề nghị tốt nhất.

Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.