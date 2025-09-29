De Bruyne nổi giận

Rạng sáng 29/9, tiền vệ người Bỉ bị thay ra sớm trong trận thắng 2-1 trước AC Milan của Napoli ở vòng 5 Serie A.

De Bruyne không hài lòng khi phải rời sân sớm.

Phút 72 trận đấu trên sân San Siro, HLV Antonio Conte rút Kevin De Bruyne ra nghỉ để nhường chỗ cho Evan Elmas. Tiền vệ người Bỉ tỏ rõ sự tức giận khi phải rời sân sớm, nhất là trong bối cảnh Napoli đang bị dẫn trước và AC Milan được thi đấu hơn người.

Đây không phải là lần đầu tiên De Bruyne tỏ thái độ khi phải ra nghỉ dù trận đấu còn chưa kết thúc. Trước đó, cựu sao Man City bất đắc dĩ phải rời sân do tấm thẻ đỏ của đồng đội trong ngày trở về Etihad. Khi đó, HLV Conte đã phải lên tiếng xin lỗi cậu học trò sinh năm 1991.

Trước khi rời sân, De Bruyne là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Napoli với 87 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác 87%, 3 lần thắng tranh chấp, 3 đường chuyền dài thành công và bàn rút ngắn tỷ số cho đội khách từ chấm phạt đền ở phút 60.

Không chỉ có De Bruyne, Scott McTominay, Rasmus Hojlund cũng bị thay thế ngay sau đó. Những sự điều chỉnh của HLV Conte không phát huy hiệu quả. Napoli sút 19 lần nhưng chỉ quả phạt đền của De Bruyne trở thành bàn thắng.

CLB vùng Naples nhận thất bại và mất ngôi đầu vào chính tay AC Milan. Hai CLB có cùng 12 điểm nhưng Milan xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu.

Bảng xếp hạng Serie A.