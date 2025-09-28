Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Como vỡ mộng trước hiện tượng Serie A

  • Chủ nhật, 28/9/2025 06:48 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 28/9, Cremonese tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại Serie A mùa giải 2025/26 với trận hòa trước Como ngay trên sân đối thủ.

Cremonese gây khó khăn cho Como.

Trong khi Como được kỳ vọng sẽ khởi đầu mùa giải ấn tượng, Cremonese mới là bất ngờ lớn hơn của Serie A 2025/26 khi vẫn bất bại từ đầu mùa. Dù là tân binh giải đấu, đội bóng của Jamie Vardy đang khiến tất cả bất ngờ.

Trước trận, HLV Cesc Fabregas đặt mục tiêu giành chiến thắng, bởi 3 điểm có được trước Cremonese sẽ giúp họ leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Como vượt lên dẫn trước từ phút 32 nhờ pha phối hợp gọn gàng, khi Nico Paz dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Cremonese chứng tỏ họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Phút 69, Baschirotto đánh đầu chính xác vào góc xa khung thành Como sau quả phạt góc của đồng đội. Trận hòa 1-1 này giúp Cremonese duy trì mạch bất bại, với hai chiến thắng và ba trận hòa, chỉ kém đội dẫn đầu Napoli 3 điểm.

Đây là kết quả ít người nghĩ đến trước khi Serie A 2025/26 khởi tranh. Trong khi đó, Como tan mộng leo lên top đầu bảng xếp hạng với trận hòa đáng tiếc này. Dù được đánh giá cao, HLV Cesc Fabregas và các học trò cần cải thiện sự ổn định để hiện thực hóa tham vọng có vé dự cúp châu Âu mùa tới.

