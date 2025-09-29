Manchester United bất lực

Man United lại sa lầy trong vòng lặp thất vọng quen thuộc khi thua 1-3 trước Brentford, để lại dấu hỏi lớn về tương lai của HLV Ruben Amorim.

Manchester United của Ruben Amorim gục ngã 1-3 trước Brentford.

Thêm một thất bại nữa, thêm một vòng lặp cũ kỹ. Manchester United của Ruben Amorim gục ngã 1-3 trước Brentford, để lại câu hỏi nhức nhối: rốt cuộc, “Quỷ đỏ” đang đi đâu dưới bàn tay HLV người Bồ Đào Nha?

Một Man United khó đoán – theo đúng nghĩa tiêu cực

“Không biết phiên bản nào của Man United sẽ ra sân” - Ruben Amorim nói trước trận. Và ông đã không lầm. Ở Gtech Community, người hâm mộ lại chứng kiến một Manchester United bạc nhược, mong manh, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh giàu sinh khí khi đánh bại Chelsea chỉ một tuần trước.

Cứ mỗi khi tưởng chừng tìm thấy lối thoát, "Quỷ đỏ" lại tự mình quay về vũng lầy quen thuộc. Họ giống như con lắc dao động không ngừng, thiếu khả năng giữ nhịp cân bằng. Niềm tin, sự bùng nổ, ý chí từng loé sáng ở Stamford Bridge - tất cả tan biến chỉ sau 20 phút trước Brentford.

Sai lầm phòng ngự tiếp tục là “căn bệnh nan y”. Igor Thiago chỉ cần chưa đầy 20 phút để lập cú đúp, tận dụng triệt để sự hớ hênh nơi hàng thủ Manchester United. Bayindir có thể cứu vài pha bóng, nhưng bất lực khi đồng đội để đối phương thoải mái tung hoành trong vòng cấm.

Benjamin Sesko thắp lại hy vọng bằng bàn thắng đầu tiên ở Premier League - cú sút tung nóc lưới đắt giá của bản hợp đồng 74 triệu bảng. Nhưng đó chỉ là ánh sáng le lói trong đêm tối dày đặc. "Quỷ đỏ" không tạo nổi sức ép, không kiểm soát được trận đấu. Và khi Bruno Fernandes đá hỏng quả phạt đền ở phút 75, mọi hy vọng tan biến ngay tức khắc.

Bruno Fernandes không cứu được Manchester United.

7 điểm sau 18 điểm tối đa. 9 chiến thắng trong 33 trận Premier League. Gần một năm cầm quân nhưng chưa từng thắng liên tiếp hai trận. Những con số ấy không chỉ đáng báo động, mà là bản cáo trạng nặng nề dành cho Amorim.

CLB có thể viện dẫn những “thành tích trên giấy” - xG cải thiện, sút nhiều hơn, thủng lưới ít hơn - nhưng thứ duy nhất người hâm mộ quan tâm là bảng điểm. Ở bóng đá đỉnh cao, không ai tổ chức diễu hành vì dữ liệu đẹp; chiến thắng mới là thước đo duy nhất.

Khi niềm tin cạn kiệt

Amorim được trao mọi điều kiện: 236 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, cùng niềm tin tuyệt đối từ CEO - người đặt cược cả danh tiếng để đưa ông về. Nhưng gần một năm trôi qua, triết lý bóng đá mà ông hứa hẹn vẫn là ẩn số.

“Ruben-ball” từng là niềm tự hào ở Lisbon: pressing rực lửa, tổ chức kỷ luật, chuyển trạng thái mạch lạc. Nhưng ở Manchester, nó biến thành sự hỗn loạn, rời rạc và thiếu bản lĩnh. Thậm chí mùa giải không châu Âu - từng được coi là lợi thế - giờ chỉ phơi bày rõ hơn sự bất lực của tập thể này.

Amorim thử xoay tua: Diogo Dalot, Manuel Ugarte và Matheus Cunha xuất phát. Nhưng kết quả chẳng khác biệt. Hình ảnh Bruno Fernandes gục đầu sau cú đá hỏng phạt đền chính là bức tranh toàn cảnh: một tập thể mất niềm tin, từ cầu thủ đến HLV.

Ruben Amorim sẽ bị sa thải nếu không thể giúp Manchester United khởi sắc.

Sunderland đang chờ phía trước - một tân binh hừng hực khí thế. Old Trafford có thể lại biến thành nơi phát ra tiếng la ó nhiều hơn là tiếng reo hò. Và nếu thất vọng nối dài, Amorim khó thoát khỏi kịch bản quen thuộc: trở thành nạn nhân tiếp theo sau David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag - tất cả từng gục ngã trên chiếc ghế “nóng nhất” nước Anh.

Điều nguy hiểm nhất cho Man United lúc này không chỉ là trận thua trước Brentford, cũng không chỉ là cú sút hỏng của Bruno Fernandes, mà là cảm giác… quen thuộc. Vòng xoáy thất vọng ấy đã lặp đi lặp lại hơn một thập kỷ qua

Amorim từng nói ông không biết phiên bản nào của Manchester United sẽ xuất hiện. Nhưng chính sự bất định đó lại là bản án nặng nề nhất: một đội bóng không bản sắc, không bản lĩnh và đang đánh mất cả niềm tin - từ cầu thủ, HLV cho đến người hâm mộ.