Rodrygo trở lại tuyển Brazil, Neymar bị gạch tên

  • Thứ năm, 2/10/2025 06:58 (GMT+7)
  • 50 phút trước

HLV Carlo Ancelotti gọi lại Vinicius Junior, Rodrygo và Eder Militao khi công bố danh sách triệu tập tuyển Brazil cho loạt trận FIFA Days tháng 10.

Rodrygo tro lai tuyen Brazil anh 1

Danh sách tập trung của tuyển Brazil trong tháng 10.

Bộ ba cầu thủ Real Madrid vắng mặt ở hai lượt trận gần nhất thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, nhưng sẽ tái xuất khi "Seleceo" đá giao hữu với Hàn Quốc và Nhật Bản trong tháng này.

Vinicius từng bị treo giò ở trận gặp Chile và được HLV Carlo Ancelotti cho nghỉ trận sau đó. Rodrygo không được gọi tháng trước vì ít ra sân dưới thời Xabi Alonso. Với Militao, dù đang điều trị chấn thương, hậu vệ này vẫn có tên trong danh sách.

Ngược lại, Raphinha tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, còn thần đồng Endrick vẫn không nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Italy.

Neymar không được triệu tập do tái phát chấn thương trong buổi tập hồi giữa tháng 9 tại Santos. Việc liên tục gặp vấn đề thể lực khiến tương lai của Neymar ở kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico bị đặt dấu hỏi lớn.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cho biết đội tuyển sẽ có thêm hai trận giao hữu trong tháng 11 gồm một trận tại London gặp đại diện châu Phi và một trận khác tại Paris, nhiều khả năng cũng đối đầu một đội tuyển châu Phi.

Tuyển Brazil khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với thành tích thấp nhất mọi thời. Thầy trò HLV Ancelotti giành 28 điểm với 8 chiến thắng, 4 trận hòa và 6 thất bại. Lần đầu tiên trong lịch sử vòng loại Nam Mỹ, kể từ khi áp dụng thể thức vòng tròn 10 đội, Brazil không chạm mốc 30 điểm.

