Neymar gây thất vọng

Neymar trải qua một năm đầy khó khăn với các chấn thương liên tiếp.

Kể từ khi trở lại Santos đầu năm nay, Neymar chỉ ra sân vỏn vẹn 12 trận, ghi được 3 bàn thắng và thường xuyên dính các chấn thương. Cựu sao Barcelona không thi đấu cho Santos thời gian qua, bất chấp CLB này đang nỗ lực thoát cảnh rớt hạng vào cuối mùa.

Tuy nhiên, Globo cho hay chấn thương gân kheo Neymar gặp phải hồi đầu tháng 9 sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng. Neymar đang trong giai đoạn hồi phục và chỉ kịp trở lại sân cỏ vào cuối tháng 11, thời điểm giải VĐQG Brazil sắp hạ màn.

Thời gian trở lại dự kiến của Neymar là tin không vui cho Santos, đội đang chiến đấu trụ hạng tại giải Serie A Brazil. Santos hiện xếp thứ 16, hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Với lịch sử chấn thương dai dẳng, Neymar cũng chưa chắc trở lại phong độ cao vào cuối năm nay.

Tình trạng hiện tại của chân sút này cũng khiến khả năng anh đảm bảo thể lực cho World Cup 2026 - mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp - thấp dần. Người hâm mộ Brazil bắt đầu đặt câu hỏi: liệu Neymar còn đủ thể lực và phong độ để bước vào World Cup 2026 - giải đấu đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp?