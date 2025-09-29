Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar gây thất vọng

  • Thứ hai, 29/9/2025 07:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Neymar đang trong giai đoạn hồi phục và được dự đoán chỉ trở lại sân cỏ vào tháng 11, thời điểm giải VĐQG Brazil sắp hạ màn.

Neymar trải qua một năm đầy khó khăn với các chấn thương liên tiếp.

Kể từ khi trở lại Santos đầu năm nay, Neymar chỉ ra sân vỏn vẹn 12 trận, ghi được 3 bàn thắng và thường xuyên dính các chấn thương. Cựu sao Barcelona không thi đấu cho Santos thời gian qua, bất chấp CLB này đang nỗ lực thoát cảnh rớt hạng vào cuối mùa.

Tuy nhiên, Globo cho hay chấn thương gân kheo Neymar gặp phải hồi đầu tháng 9 sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng. Neymar đang trong giai đoạn hồi phục và chỉ kịp trở lại sân cỏ vào cuối tháng 11, thời điểm giải VĐQG Brazil sắp hạ màn.

Thời gian trở lại dự kiến của Neymar là tin không vui cho Santos, đội đang chiến đấu trụ hạng tại giải Serie A Brazil. Santos hiện xếp thứ 16, hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Với lịch sử chấn thương dai dẳng, Neymar cũng chưa chắc trở lại phong độ cao vào cuối năm nay.

Tình trạng hiện tại của chân sút này cũng khiến khả năng anh đảm bảo thể lực cho World Cup 2026 - mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp - thấp dần. Người hâm mộ Brazil bắt đầu đặt câu hỏi: liệu Neymar còn đủ thể lực và phong độ để bước vào World Cup 2026 - giải đấu đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp?

Rodri gặp nguy

HLV Pep Guardiola của Manchester City chia sẻ rằng tiền vệ trụ cột Rodri đã thông báo về tình trạng đau đớn ở đầu gối, khiến anh khó có thể ra sân thi đấu.

3 giờ trước

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

