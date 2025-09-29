Rodri gặp nguy

HLV Pep Guardiola của Manchester City chia sẻ rằng tiền vệ trụ cột Rodri đã thông báo về tình trạng đau đớn ở đầu gối, khiến anh khó có thể ra sân thi đấu.

Pep Guardiola tiết lộ Rodri gặp chấn thương.

Nỗi lo chấn thương lại bủa vây Manchester City khi Rodri - trụ cột không thể thay thế nơi tuyến giữa - tiếp tục gặp vấn đề ở đầu gối. Trong buổi tập gần nhất, tiền vệ người Tây Ban Nha than đau dữ dội và lập tức được HLV Pep Guardiola cho nghỉ.

“Rodri nói cậu ấy không thể thi đấu vì quá đau ở đầu gối. Tôi bảo vậy thì cậu không chơi. Sẽ có người khác thay thế. Hiện tôi chưa rõ chính xác tình hình, nhưng đó là đúng vị trí đầu gối từng chấn thương trước đây”, Guardiola thừa nhận lo lắng.

Hệ quả là Rodri vắng mặt trong danh sách thi đấu của Man City ở trận thắng Burnley 5-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh. Đội ngũ y tế của CLB chưa công bố mức độ nghiêm trọng cũng như thời gian nghỉ thi đấu, song việc anh không thể tham gia tập luyện cho thấy khả năng ra sân trong trận tới là rất thấp.

Nỗi ám ảnh này gợi lại ký ức một năm trước, khi Rodri dính chấn thương dây chằng trong trận gặp Arsenal, khiến Man City trải qua giai đoạn sa sút phong độ. Dù đã trở lại ở FIFA Club World Cup 2025, tiền vệ này vẫn thường xuyên chịu ảnh hưởng từ đầu gối.

Với vai trò “lá phổi” ở tuyến giữa, bất kỳ sự vắng mặt nào của Rodri đều là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Guardiola. Man City đang hồi sinh sau giai đoạn khởi đầu chệch choạc, nhưng cơn đau đầu của Pep giờ lại mang tên Rodri.