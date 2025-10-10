Bạn gái hơn 6 tuổi của cầu thủ Arsenal gây chú ý

|
Truyền thông Italy đồng loạt đưa tin Calafiori đang hẹn hò cùng người mẫu nổi tiếng Megghi Galo, một cổ động viên cuồng nhiệt của Juventus. Sau khi chia tay bạn gái cũ Benedetta vào cuối năm 2024, Calafiori nhanh chóng tìm thấy niềm vui mới.
Megghi Galo sinh năm 1996 tại Milan, hơn Calafiori 6 tuổi. Người đẹp là cái tên quen thuộc trong giới thời trang Italy.
Cô sở hữu hơn 370.000 người theo dõi trên trang cá nhân Instagram, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá lớn và các sàn diễn thời trang châu Âu.
Nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ cuối mùa hè vừa qua. Cặp đôi được cho là thường xuyên gặp nhau tại Rome và London, song vẫn giữ kín tiếng trước truyền thông.
Điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là "tình yêu vượt ranh giới màu áo". Megghi là fan trung thành của Juventus, đội bóng kình địch với nhiều CLB mà Calafiori từng khoác áo ở Serie A.
Nhiều tờ báo Italy hài hước cho rằng nếu Calafiori vẫn ở lại quê nhà chơi bóng và gia nhập Inter Milan thay vì Arsenal, có lẽ chuyện tình này đã sớm đổ vỡ vì bóng đá.
Mùa này, Calafiori tiếp tục chứng minh bản thân là một trong những bản hợp đồng đáng giá của HLV Mikel Arteta. Ở trận mở màn, anh ghi bàn duy nhất hạ gục MU tại Old Trafford. Và có lẽ, như nhiều fan đùa vui: "Khi tình yêu thăng hoa, phong độ cũng theo đó mà bay cao".
Megghi thường xuyên đăng tải trên Instagram những hình ảnh mang đậm dấu ấn thời trang và phong cách sống hiện đại. Trang cá nhân của cô là sự pha trộn giữa các bộ ảnh người mẫu chuyên nghiệp, khoảnh khắc hậu trường tại sàn diễn, cùng những chuyến du lịch sang trọng ở châu Âu.
Bên cạnh đó, Megghi còn thường hợp tác quảng bá cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và trang sức, thể hiện hình ảnh một influencer thành công, biết cách giữ cân bằng giữa công việc, phong cách sống và hình ảnh cá nhân.
Dù vậy, cô hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm với Calafiori.
