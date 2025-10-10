Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bạn gái hơn 6 tuổi của cầu thủ Arsenal gây chú ý

  • Thứ sáu, 10/10/2025 19:00 (GMT+7)
  • 19:00 10/10/2025

Riccardo Calafiori - ngôi sao phòng ngự của Arsenal, dường như đang sống trong những ngày thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn đường tình cảm.

Ban gai Calafiori anh 1

Truyền thông Italy đồng loạt đưa tin Calafiori đang hẹn hò cùng người mẫu nổi tiếng Megghi Galo, một cổ động viên cuồng nhiệt của Juventus. Sau khi chia tay bạn gái cũ Benedetta vào cuối năm 2024, Calafiori nhanh chóng tìm thấy niềm vui mới.
Ban gai Calafiori anh 2

Megghi Galo sinh năm 1996 tại Milan, hơn Calafiori 6 tuổi. Người đẹp là cái tên quen thuộc trong giới thời trang Italy.

Ban gai Calafiori anh 3

Cô sở hữu hơn 370.000 người theo dõi trên trang cá nhân Instagram, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá lớn và các sàn diễn thời trang châu Âu.
Ban gai Calafiori anh 4

Nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ cuối mùa hè vừa qua. Cặp đôi được cho là thường xuyên gặp nhau tại Rome và London, song vẫn giữ kín tiếng trước truyền thông.
Ban gai Calafiori anh 5

Điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là "tình yêu vượt ranh giới màu áo". Megghi là fan trung thành của Juventus, đội bóng kình địch với nhiều CLB mà Calafiori từng khoác áo ở Serie A.

Ban gai Calafiori anh 6

Nhiều tờ báo Italy hài hước cho rằng nếu Calafiori vẫn ở lại quê nhà chơi bóng và gia nhập Inter Milan thay vì Arsenal, có lẽ chuyện tình này đã sớm đổ vỡ vì bóng đá.
Ban gai Calafiori anh 7

Mùa này, Calafiori tiếp tục chứng minh bản thân là một trong những bản hợp đồng đáng giá của HLV Mikel Arteta. Ở trận mở màn, anh ghi bàn duy nhất hạ gục MU tại Old Trafford. Và có lẽ, như nhiều fan đùa vui: "Khi tình yêu thăng hoa, phong độ cũng theo đó mà bay cao".
Ban gai Calafiori anh 8

Megghi thường xuyên đăng tải trên Instagram những hình ảnh mang đậm dấu ấn thời trang và phong cách sống hiện đại. Trang cá nhân của cô là sự pha trộn giữa các bộ ảnh người mẫu chuyên nghiệp, khoảnh khắc hậu trường tại sàn diễn, cùng những chuyến du lịch sang trọng ở châu Âu.

Ban gai Calafiori anh 9

Bên cạnh đó, Megghi còn thường hợp tác quảng bá cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và trang sức, thể hiện hình ảnh một influencer thành công, biết cách giữ cân bằng giữa công việc, phong cách sống và hình ảnh cá nhân.
Ban gai Calafiori anh 10

Dù vậy, cô hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm với Calafiori.
2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.

Arsenal gặp nguy với Rice

HLV Mikel Arteta xác nhận Declan Rice gặp vấn đề ở lưng và cần kiểm tra thêm sau khi tiền vệ này rời sân ở phút 79 trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước West Ham hôm 4/10.

06:39 6/10/2025

Thói quen trong phòng ngủ của Beckham

Đẹp trai, lịch lãm và quyến rũ đến mức hoàn hảo nhưng David Beckham cũng có "tật xấu" rất đời thường là ngủ ngáy.

13:25 10/10/2025

Cầu thủ gốc Việt dự World Cup

Tiền vệ Ibrahim Maza, cầu thủ mang hai dòng máu Algeria và Việt Nam, cùng đội tuyển châu Phi giành vé dự World Cup 2026.

09:31 10/10/2025

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Tuong lai HLV Kluivert se ra sao? hinh anh

Tương lai HLV Kluivert sẽ ra sao?

2 giờ trước 16:08 12/10/2025

0

Indonesia tan mộng World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq, còn tương lai của HLV Patrick Kluivert phủ bóng hoài nghi.

Minh Nghi

Bạn gái Calafiori Bạn gái Calafiori Megghi Galo

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý