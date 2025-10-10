Cầu thủ gốc Việt dự World Cup

Tiền vệ Ibrahim Maza, cầu thủ mang hai dòng máu Algeria và Việt Nam, cùng đội tuyển châu Phi giành vé dự World Cup 2026.

Ibrahim Maza cùng tuyển Algeria giành vé dự World Cup 2026.

Maza có bố người Algeria và mẹ người Việt Nam. Cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Đức, từng khoác áo các lứa đội trẻ quốc gia này. Tuy nhiên, Maza sau cùng chọn màu áo tuyển Algeria làm bến đỗ chính thức cho sự nghiệp quốc tế.

Tiền vệ tấn công sinh năm 2005 vừa góp mặt trong chiến thắng 3-0 của Algeria trước Somalia thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi rạng sáng 10/10. Trận thắng giúp Algeria giữ ngôi đầu bảng G với 22 điểm, giành vé trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Maza gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua. Tài năng trưởng thành từ CLB Hertha Berlin liên tục lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu. Trong hè 2025, Bayer Leverkusen bỏ ra 12 triệu euro để chiêu mộ Maza thay cho Florian Wirtz chuyển tới Liverpool.

Tiền vệ 19 tuổi ra sân 7 trận trên mọi đấu trường, chưa có bàn thắng hay kiến tạo ở đội bóng mới. Tuy nhiên, việc khoác áo Leverkusen được coi là bước ngoặt để Maza phát triển bản thân. Ban huấn luyện Algeria đánh giá cao Maza với lộ trình giúp cầu thủ trở thành trụ cột trong tương lai gần.

Maza ra mắt Bundesliga hồi tháng 5/2023 khi vào sân phút 65 trận đấu với Bayern mùa 2022/23. Sau đó, với pha lập công vào lưới Wolfburg khi mới 17 tuổi 6 tháng 3 ngày, Maza trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Hertha ghi bàn ở giải đấu hàng đầu nước Đức.

Vị trí yêu thích của Maza là "số 10". Anh sở hữu nhãn quan sắc bén, khả năng rê dắt điêu luyện và luôn sẵn sàng tung ra những đường chuyền tinh tế hoặc cú sút có độ chính xác cao.