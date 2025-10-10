Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Án phạt nặng ở vòng loại World Cup vì hành hung trọng tài

  • Thứ sáu, 10/10/2025 08:31 (GMT+7)
  • 08:31 10/10/2025

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trừng phạt ông Yasser Nasreddin Hamza Al-Samani, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Sudan (SFA), sau khi hành hung trọng tài ở vòng loại World Cup 2026.

Sudan (áo vàng) hết hy vọng dự World Cup sau trận thua Togo.

Sự cố xảy ra sau trận đấu giữa Togo và Sudan diễn ra hồi tháng trước, khi đội khách Sudan thất bại 0-1, kết quả gần như chấm dứt hy vọng dự World Cup 2026. Trong cơn tức giận, ông Al-Samani lao vào tấn công một thành viên tổ trọng tài, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Trợ lý HLV Ignatius Osei-Fosu cũng bị phát hiện tham gia vào vụ việc.

Sau khi xem xét báo cáo từ giám sát trận đấu và các bằng chứng liên quan, FIFA quyết định cấm ông Al-Samani tham gia 15 trận đấu quốc tế, đồng thời phạt tiền khoảng 4.500 bảng. Trợ lý Osei-Fosu bị cấm 3 trận vì hành vi phi thể thao với trọng tài và chịu mức phạt tiền tương tự.

Thông cáo của FIFA nêu rõ: "Hành vi tấn công hoặc đe dọa quan chức trận đấu là vi phạm nghiêm trọng tinh thần fair-play và hình ảnh của bóng đá. FIFA sẽ không khoan nhượng với bất kỳ trường hợp nào tương tự".

Án phạt dành cho người đứng đầu Liên đoàn Sudan được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ từ FIFA đối với các quan chức bóng đá ở mọi cấp độ rằng sự nóng nảy và thiếu kiểm soát không có chỗ trong môn thể thao vua, đặc biệt ở các đấu trường mang tầm cỡ World Cup.

Hiện tại, Sudan xếp thứ 3 tại bảng B vòng loại khu vực châu Phi với 12 điểm sau 8 trận, kém đội đầu bảng Senegal tới 6 điểm. Cơ hội góp mặt ở World Cup 2026 của Sudan dường như khép lại.

Hành động gây sốt trong chiến thắng 10-0 của tuyển Áo

Tiền đạo Marko Arnautovic của Áo gây chú ý trong chiến thắng 10-0 của tuyển Áo trước San Marino ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/10.

06:22 10/10/2025

HLV Rangnick làm nên lịch sử với chiến thắng 10-0

Rạng sáng 10/10, tại loạt trận thứ 6 bảng H vòng loại World Cup khu vực châu Âu, đội tuyển Áo giành chiến thắng áp đảo 10-0 trước San Marino.

05:44 10/10/2025

Địa chấn tại vòng loại World Cup châu Âu

Rạng sáng 10/10, tại bảng L vòng loại World Cup khu vực châu Âu, đội tuyển Quần đảo Faroe tạo nên cơn địa chấn khi giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Montenegro.

05:44 10/10/2025

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Án phạt cho Sudan Sudan FIFA 15 trận

Đọc tiếp

Tuong lai HLV Kluivert se ra sao? hinh anh

Tương lai HLV Kluivert sẽ ra sao?

2 giờ trước 16:08 12/10/2025

0

Indonesia tan mộng World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq, còn tương lai của HLV Patrick Kluivert phủ bóng hoài nghi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý