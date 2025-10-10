Án phạt nặng ở vòng loại World Cup vì hành hung trọng tài

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trừng phạt ông Yasser Nasreddin Hamza Al-Samani, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Sudan (SFA), sau khi hành hung trọng tài ở vòng loại World Cup 2026.

Sudan (áo vàng) hết hy vọng dự World Cup sau trận thua Togo.

Sự cố xảy ra sau trận đấu giữa Togo và Sudan diễn ra hồi tháng trước, khi đội khách Sudan thất bại 0-1, kết quả gần như chấm dứt hy vọng dự World Cup 2026. Trong cơn tức giận, ông Al-Samani lao vào tấn công một thành viên tổ trọng tài, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Trợ lý HLV Ignatius Osei-Fosu cũng bị phát hiện tham gia vào vụ việc.

Sau khi xem xét báo cáo từ giám sát trận đấu và các bằng chứng liên quan, FIFA quyết định cấm ông Al-Samani tham gia 15 trận đấu quốc tế, đồng thời phạt tiền khoảng 4.500 bảng. Trợ lý Osei-Fosu bị cấm 3 trận vì hành vi phi thể thao với trọng tài và chịu mức phạt tiền tương tự.

Thông cáo của FIFA nêu rõ: "Hành vi tấn công hoặc đe dọa quan chức trận đấu là vi phạm nghiêm trọng tinh thần fair-play và hình ảnh của bóng đá. FIFA sẽ không khoan nhượng với bất kỳ trường hợp nào tương tự".

Án phạt dành cho người đứng đầu Liên đoàn Sudan được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ từ FIFA đối với các quan chức bóng đá ở mọi cấp độ rằng sự nóng nảy và thiếu kiểm soát không có chỗ trong môn thể thao vua, đặc biệt ở các đấu trường mang tầm cỡ World Cup.

Hiện tại, Sudan xếp thứ 3 tại bảng B vòng loại khu vực châu Phi với 12 điểm sau 8 trận, kém đội đầu bảng Senegal tới 6 điểm. Cơ hội góp mặt ở World Cup 2026 của Sudan dường như khép lại.