Hành động gây sốt trong chiến thắng 10-0 của tuyển Áo

Tiền đạo Marko Arnautovic của Áo gây chú ý trong chiến thắng 10-0 của tuyển Áo trước San Marino ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/10.

Arnautovic bùng nổ trước San Marino. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu này, Áo áp đảo đối thủ khi dẫn trước 6-0 ngay trong hiệp một. Arnautovic, cựu cầu thủ của West Ham và Stoke City, ghi tên mình lên bảng tỷ số ngay phút thứ 8.

Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tiền đạo 35 tuổi hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 7-0. Sau bàn thắng, Arnautovic bất ngờ chạy nhanh vào lưới đối phương để nhặt bóng và mang về giữa sân. Đây là hành động thường chỉ thấy khi đội bóng đang bị dẫn bàn và muốn nhanh chóng gỡ hòa.

Pha xử lý này khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng tiền đạo người Áo cố gắng ghi thêm bàn để cải thiện thành tích cá nhân. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến ca ngợi tinh thần thi đấu của anh, xem đó là biểu hiện của một cầu thủ sở hữu “tư duy nhà vô địch”.

Arnautovic đưa bóng trở lại vòng tròn giữa sân.

Thực tế, việc Arnautovic vội vàng nhặt bóng lại có lý do chính đáng. Tiền đạo này khi đó đang tiến gần đến cột mốc lịch sử để trở thành chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Áo.

Trong phần còn lại của trận đấu, Arnautovic ghi thêm 2 bàn để hoàn tất cú poker, qua đó chính thức vượt qua huyền thoại Toni Polster để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG (45 bàn).

Đáng chú ý, trong trận đấu này, cả 10 cầu thủ đá chính của Áo (ngoại trừ thủ môn Patrick Pentz) đều có ít nhất một bàn thắng hoặc pha kiến tạo.

Với phong độ bùng nổ, Arnautovic đang hướng đến việc tiếp tục nâng cao kỷ lục của mình khi tuyển Áo đối đầu Romania vào ngày 13/10 tới.

